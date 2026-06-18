Moldova a pierdut 460 de milioane de lei în perioada 2023-2025

În perioada 2023-2025, Moldova a pierdut 458,5 milioane de lei, potrivit auditului privind gestionarea garanțiilor de stat, realizat de Curtea de Conturi.

Acestea sunt fonduri pe care companiile le-au primit ca împrumut garantat de stat, dar nu le-au rambursat din cauza incapacității de a-și îndeplini obligațiile de plată, transmite rupor.md.

Printre companiile care au primit credite garantate de stat se numără SA Flamingo-96 (în 1996), SRL Vininvest (în 1994), SA Santek (în 1998), SA Termocom (în 1995) și Întreprinderea de Stat Moldtranselectro (în 1997-1998).

Totuși, acestea nu și-au îndeplinit integral obligațiile de plată și au rămas datoare creditorilor în sumă totală de 483 milioane de lei.

În 2023, datoria companiilor a scăzut cu 407,8 milioane de lei (Santek), iar în 2025 cu 50,75 milioane de lei (Vininvest). Această diminuare nu s-a produs din cauza încasărilor financiare, ci ca urmare a anulării datoriei în urma proceselor de lichidare și faliment.

Deoarece statul a garantat aceste credite, atunci când companiile au intrat în faliment, obligațiile de plată au trecut pe umerii statului, reprezentat de Ministerul Finanțelor.

La sfârșitul anului 2025, datoria totală a companiilor este de 24,4 milioane de lei. În raport se menționează că recuperarea fondurilor depinde de existența bunurilor în posesia companiilor și de eficiența procedurilor judiciare.