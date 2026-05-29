Moldova a intrat în rândul țărilor din Europa cu cel mai scăzut nivel al datoriei publice raportate la PIB

Țările cele mai îndatorate sunt Grecia, Italia și Franța. Datoria lor publică reprezintă între 115% și 146% din PIB. Cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în Danemarca, Luxemburg și Estonia — între 24% și 27%, informează Radio Moldova.

Comparativ cu țările europene, Republica Moldova are unul dintre cele mai scăzute niveluri ale datoriei publice raportate la PIB — 39,2%. Aceasta este mai mică decât în Lituania — 39,5%, Cehia — 44,3% și alte 19 state.

Datoria publică a României în 2025 a atins nivelul de 59,3% din PIB.

Conform datelor Eurostat, anul trecut cinci țări au depășit pragul de 100% din PIB în ceea ce privește datoria publică:

Grecia — 146,1%;

Italia — 137,1%;

Franța — 115,6%;

Belgia — 107,9%;

Spania — 100,7%.

Țările cu cel mai scăzut nivel al datoriei publice raportate la PIB:

Estonia — 24,1%;

Luxemburg — 26,5%;

Danemarca — 27,9%;

Bulgaria — 29,9%;

Irlanda — 32,9%.

Media datoriei publice în Europa a fost de 81,7%, cu 1% mai mult comparativ cu 2024.

Creșterea acestui indicator a fost determinată de acordarea de credite de către statele membre UE către alte țări, inclusiv din afara Uniunii Europene.

În Moldova, datoria publică raportată la PIB în 2024 a fost de 37,8%, crescând cu 1,4% în 2025. Maximul istoric a fost înregistrat în 1998 — 83% din PIB.

Guvernele din întreaga lume cresc cheltuielile publice pentru priorități interne, consolidând securitatea națională, independența energetică, capacitățile digitale, reziliența lanțurilor de aprovizionare, tranziția „verde” și alte domenii. Acest val de investiții deschide noi oportunități pentru creștere, ocuparea forței de muncă și inovații, dar vine cu un anumit cost.

Creșterea datoriei publice amplifică riscurile inflaționiste și crește probabilitatea instabilității pe piețele obligațiunilor de stat, avertizează Institutul Internațional de Finanțe (IIF). Pe măsură ce nivelul datoriei publice crește, beneficiile împrumuturilor pot scădea.

Hong Kong — lider la datoria totală: 380% din PIB

Conform celor mai recente date ale Global Debt Monitor al Institutului Internațional de Finanțe, mai multe dintre cele mai mari economii ale lumii au deja o datorie totală care depășește 300% din PIB. Aceasta înseamnă că datoriile cumulate ale gospodăriilor, companiilor și statului depășesc volumul economiei pe mai mult de trei ani.

La nivel mondial, Hong Kong ocupă primul loc în privința datoriei totale — 380% din PIB. Structura datoriei este următoarea:

datoria publică — 67%;

datoriile gospodăriilor — 86%;

datoria corporativă — 227% din PIB.

Pe locul doi este Japonia, cu o datorie totală de 372% din PIB, majoritar datorie publică — 199%.

În top zece țări cu cea mai mare datorie totală se mai află:

Singapore — 347%;

Franța — 326%;

Canada — 315%;

China — 298%;

SUA — 264%;

Coreea de Sud — 249%;

Italia — 236%;

Malaysia — 224%.

Clasamentul include 35 de țări și ia în calcul raportul datoriei totale la PIB, incluzând datoriile gospodăriilor, corporațiilor și statelor.