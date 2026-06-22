Moldova a îndeplinit 61% din angajamentele asumate în cadrul capitolului energetic al UE.

Moldova a înregistrat progrese semnificative în integrarea europeană a sectorului energetic, atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice.

Rezultatele au fost prezentate la prima ședință de monitorizare Moldova-UE pe capitolul 15 (Energie). Din cele 130 de măsuri, 79 au fost deja realizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate în procesul de aderare, transmite logos-pres.md.

Țara și-a aliniat legislația la regulamentul UE privind securitatea aprovizionării cu gaze și la regulile UE privind rezervele de urgență de petrol. În cadrul acestui proces, țara a desemnat o autoritate responsabilă de gestionarea rezervelor energetice și a început crearea unui sistem de constituire a rezervelor.

De asemenea, în țară se observă un interes tot mai mare pentru programele de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, care susțin renovarea clădirilor și reducerea consumului de energie prin trei mecanisme principale de finanțare.

Unul dintre mecanisme sprijină renovarea energetică a blocurilor de locuințe prin asociațiile proprietarilor. În 2025 au fost efectuate audituri energetice pentru 41 de clădiri rezidențiale, au fost pregătite proiecte tehnice, au fost semnate contracte și au fost lansate proceduri de achiziții. Pe parcursul anului au fost primite peste 200 de cereri, au fost semnate 141 de contracte, iar lucrările de reparație au început.

O altă programă, Casa Verde, susține investițiile în eficiența energetică și sursele regenerabile de energie în locuințele private. Primul concurs, lansat în iulie 2025, a atras 745 de cereri, iar a doua rundă, lansată în martie 2026, a primit în câteva zile 1.000 de cereri.

Moldova dezvoltă activ și infrastructura sa energetică strategică. Proiectele prioritare sunt liniile electrice de înaltă tensiune de 400 kV Vulcănești–Chișinău, Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinăș. Aceste proiecte vor consolida semnificativ legăturile Moldovei cu România și cu sistemul energetic european, sporind securitatea energetică a țării.

Finalizarea construcției liniei electrice Vulcănești–Chișinău și modernizarea stațiilor electrice aferente reprezintă pași esențiali în reducerea vulnerabilității sistemului energetic al Moldovei și în creșterea rezilienței acestuia.

În plus, proiectul de construcție a celei de-a doua linii electrice Bălți–Centrala hidroelectrică Nistru, de 330 kV, a fost inclus în lista proiectelor de interes pentru comunitatea energetică (PECI) în 2024 și confirmat pentru includerea în lista PECI pentru 2026 după finalizarea etapei de preselecție.

Implementarea proiectului va aduce beneficii semnificative ambelor țări. Se preconizează că capacitatea netă de transfer va crește cu aproximativ 500 MW, ceea ce va consolida securitatea energetică regională și va crea oportunități suplimentare pentru integrarea surselor regenerabile de energie.