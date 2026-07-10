Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat.

În prima jumătate a anului 2026, Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei, iar exporturile au totalizat 35 miliarde de lei, a anunțat Serviciul Vamal al Moldovei.

În țară s-a importat cel mai mult gaz natural, iar în străinătate s-au exportat în principal semințe de floarea-soarelui, fire și cabluri, grâu și vin, scrie rupor.md.

Cele mai importate produse au fost:

gaz natural – 12 miliarde lei;

produse petroliere – 9 miliarde lei;

autoturisme – 4,9 miliarde lei;

energie electrică – 4,3 miliarde lei;

medicamente – 2,9 miliarde lei.

Din Moldova s-au exportat cel mai mult: