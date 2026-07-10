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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 15:58
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Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat

În prima jumătate a anului 2026, Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei, iar exporturile au totalizat 35 miliarde de lei, a anunțat Serviciul Vamal al Moldovei.

Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat.
Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat.

În țară s-a importat cel mai mult gaz natural, iar în străinătate s-au exportat în principal semințe de floarea-soarelui, fire și cabluri, grâu și vin, scrie rupor.md.

Cele mai importate produse au fost:

  • gaz natural – 12 miliarde lei;
  • produse petroliere – 9 miliarde lei;
  • autoturisme – 4,9 miliarde lei;
  • energie electrică – 4,3 miliarde lei;
  • medicamente – 2,9 miliarde lei.

Din Moldova s-au exportat cel mai mult:

  • semințe de floarea-soarelui – 4,9 miliarde lei;
  • fire și cabluri – 4,7 miliarde lei;
  • grâu – 2,1 miliarde lei;
  • porumb – 1,3 miliarde lei;
  • vin din struguri – 1,2 miliarde lei.

Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat

Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat

Sursă
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