10 Iulie 2026, 15:58
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Moldova a importat în 2026 bunuri aproape de trei ori mai multe decât a exportat
În prima jumătate a anului 2026, Moldova a importat mărfuri în valoare de 101 miliarde de lei, iar exporturile au totalizat 35 miliarde de lei, a anunțat Serviciul Vamal al Moldovei.
În țară s-a importat cel mai mult gaz natural, iar în străinătate s-au exportat în principal semințe de floarea-soarelui, fire și cabluri, grâu și vin, scrie rupor.md.
Cele mai importate produse au fost:
- gaz natural – 12 miliarde lei;
- produse petroliere – 9 miliarde lei;
- autoturisme – 4,9 miliarde lei;
- energie electrică – 4,3 miliarde lei;
- medicamente – 2,9 miliarde lei.
Din Moldova s-au exportat cel mai mult:
- semințe de floarea-soarelui – 4,9 miliarde lei;
- fire și cabluri – 4,7 miliarde lei;
- grâu – 2,1 miliarde lei;
- porumb – 1,3 miliarde lei;
- vin din struguri – 1,2 miliarde lei.