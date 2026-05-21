Moldova a convenit cu FMI asupra măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

El a precizat că părțile au convenit asupra obiectivelor de reducere a deficitului bugetar și asupra măsurilor necesare pentru o creștere economică durabilă.

Grupul de experți al FMI condus de Alina Iancu a fost în vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai 2026. Misiunea Fondului Monetar Internațional a purtat negocieri cu autoritățile moldovene în legătură cu solicitarea unei noi programe, susținută de Instrumentul de Coordonare a Politicii (PCI), informează logos-pres.md.

Semnal de mișcare în direcția corectă

Ieri, 20 mai, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că Moldova și FMI au ajuns la un acord privind noua programă de cooperare pentru următorii trei ani. Potrivit acestuia, pentru Moldova acest rezultat reprezintă un semnal clar că partenerii noștri internaționali evaluează pozitiv situația din țară.

Ulterior, declarații despre rezultatele negocierilor a făcut și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

„Astăzi avem vești bune, a notat el. – Am ajuns la un acord preliminar cu misiunea FMI, stabilind clar țintele de reducere a deficitului și principalii parametri și măsuri care trebuie luate pentru a asigura o creștere economică sustenabilă”.

Ministrul a anunțat, de asemenea, că în zilele următoare Ministerul Finanțelor va perfecționa proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, în conformitate cu noile obiective stabilite în cadrul negocierilor.

Reamintim că acordul semnat cu FMI nu prevede asistență financiară.