Moldova a blocat active în valoare de 45 milioane de lei în cadrul sancțiunilor internaționale.

Un element central al acestui proces a fost actualizarea cadrului legislativ, care a oferit Ministerului Afacerilor Externe competențe extinse pentru a transpune eficient deciziile Uniunii Europene în legislația națională. Această evoluție s-a reflectat și în creșterea ratei de implementare a regimurilor de sancțiuni de la 35% la începutul anului 2025, la 50% la finele acestuia, informează logos-pres.md.

Republica Moldova s-a alăturat până în prezent la 38 din cele 41 de regimuri de sancțiuni pentru care a primit invitații de aderare. Majoritatea se referă la măsuri restrictive împotriva Rusiei. Republica Moldova s-a alăturat la 91% din declarațiile și măsurile restrictive ale UE și intenționează să atingă un nivel de 100% până la momentul aderării la Uniunea Europeană.

Obiectivele strategice pentru perioada următoare vizează finalizarea armonizării cadrului normativ secundar, dezvoltarea în continuare a instrumentelor digitale pentru o mai bună transparență și consolidarea mecanismelor menite să prevină eludarea sancțiunilor.

La 31 decembrie 2023, lista națională a subiecților restricțiilor includea 5.557 poziții, dintre care 3.903 persoane fizice, 1.614 persoane juridice și 40 de nave. Majoritatea acestei liste se referă la sancțiunile Uniunii Europene. Distribuția subiecților după sursele restricțiilor este următoarea: ONU — 731 persoane fizice și 271 persoane juridice; UE — 3.405 persoane fizice, 1.497 persoane juridice și 40 de nave; Canada — 25 persoane fizice și 3 persoane juridice; Regatul Unit — 9 persoane fizice și 4 persoane juridice; SUA — 11 persoane fizice și 50 persoane juridice.

Raportul este elaborat de către Consiliul interinstituțional de supervizare. Autoritățile menționează că instituții precum Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de Informații și Securitate continuă să joace un rol esențial în blocarea resurselor și monitorizarea entităților asociate subiecților vizați.