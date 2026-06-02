Moldova a aderat la Organizația Europeană de Brevete în calitate de al 40-lea stat membru.

Acum cererile pentru brevetele europene vor include automat denumirea Republicii Moldova. Acest lucru extinde și mai mult valoarea economică potențială a brevetelor europene ca active necorporale, informează logos-pres.md.

Josef Kratochvil, președintele Consiliului Administrativ al Organizației Europene a Brevetelor, a declarat: „Aderarea Republicii Moldova reflectă atractivitatea și puterea durabilă a sistemului european de brevete. Aceasta demonstrează angajamentul nostru comun față de dezvoltarea inovațiilor, susținerea dezvoltării economice și aprofundarea cooperării în întreaga Europă, într-un moment în care reziliența și competitivitatea sunt mai importante ca niciodată.”

Antonio Campinos, președintele Oficiului European de Brevete (OEB), organul executiv al Organizației Europene a Brevetelor, a afirmat: „Suntem bucuroși să primim Republica Moldova ca nou stat membru. Bazându-ne pe colaborarea strânsă de mulți ani cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), acest pas va extinde și mai mult accesul la protecția brevetelor de înaltă calitate pentru inovatorii din Republica Moldova și din întreaga Europă, consolidând integrarea ecosistemului inovator al țării în peisajul european.”

Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției al Moldovei, a spus: „Republica Moldova are onoarea de a deveni stat membru al Organizației Europene de Brevete. Această etapă importantă va îmbunătăți semnificativ sistemul de protecție a brevetelor din țara noastră. Aderarea la Convenția Europeană a Brevetelor va crea condiții mai favorabile pentru inovații și va oferi noi oportunități și sprijin consolidat pentru întreprinderi, inventatori și cercetători, prin alinierea continuă a sistemului național de proprietate intelectuală la standardele europene”.

Parteneriat pe termen lung: de la validare la aderarea la OEB

Colaborarea dintre OEB și Republica Moldova a început la mijlocul anilor 1990. Un pas important a fost semnarea în octombrie 2013 a acordului de validare, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015 și a permis titularilor de brevete să extindă protecția brevetelor europene asupra țării fără a depune o cerere separată. Pentru Republica Moldova, validarea a fost un pas spre o integrare mai profundă în sistemul european de brevete. OEB a colaborat strâns cu AGEPI pentru armonizarea practicilor și dezvoltarea capacităților tehnice, deschizând calea aderării țării la Convenția privind eliberarea brevetelor europene (CEB).

O poveste de succes a cooperării europene

Organizația Europeană a Brevetelor susține inovația și creșterea economică în întreaga Europă. De la semnarea CEB în 1973 de către 16 state, organizația a crescut la 40 de state membre. Printre acestea se numără toate cele 27 de state membre UE, precum și Albania, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Republica Moldova, Serbia, Elveția, Turcia și Regatul Unit.

Protecția brevetelor europene pentru o piață de 715 milioane de persoane

Organizația Europeană de Brevete gestionează o procedură centralizată pentru examinarea cererilor de brevet european în 40 de state membre, un stat de extindere (Bosnia și Herțegovina) și cinci state de validare (Maroc, Tunisia, Cambodgia, Georgia și Republica Democrată Populară Laos). Acest lucru permite inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor din întreaga lume să obțină o protecție de înaltă calitate a brevetelor pentru invențiile lor în 46 de țări, acoperind o piață de peste 715 milioane de persoane. Organizația Europeană de Brevete, înființată în 1977, are sediul central la München și birouri la Haga, Berlin, Viena și Bruxelles și are aproape 6.300 de angajați.