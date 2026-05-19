19 Mai 2026, 08:53
7 370
Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, dar statul păstrează controlul

Operatorul sistemului național de transport al energiei electrice, Moldelectrica, va fi reorganizat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni.

 Ministerul Energiei precizează că statul își va păstra dreptul de proprietate și controlul asupra infrastructurii critice, iar schimbarea urmărește eficientizarea guvernanței, independența operațională și alinierea la standardele europene, informează IPN.

Potrivit Ministerului Energiei, noua structură va permite operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de transport conform cerințelor ENTSO-E și acquisului comunitar. Reorganizarea va contribui la creșterea eficienței, atragerea investițiilor și consolidarea securității sistemului energetic național.

Autoritățile subliniază că reorganizarea nu implică privatizarea activelor strategice. Rețelele de transport vor rămâne în proprietatea statului, iar compania va avea capital integral de stat, fiind inclusă pe lista bunurilor ce nu pot fi privatizate.

Ministerul Energiei mai precizează că modelul propus este aplicat în mai multe state europene, unde companiile strategice rămân de stat, dar funcționează după reguli corporative similare sectorului privat.

