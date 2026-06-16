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ipn
16 Iunie 2026, 14:30
2 064
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Moldelectrica revine pe profit în 2025: 108 milioane de lei câștig net

Întreprinderea de stat Moldelectrica a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproape 108 milioane de lei, după pierderi de 36,4 milioane de lei înregistrate în 2024.

Moldelectrica revine pe profit în 2025: 108 milioane de lei câștig net.
Moldelectrica revine pe profit în 2025: 108 milioane de lei câștig net.

Rezultatele se regăsesc în Raportul anual de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2025.

Potrivit documentului, redresarea financiară a fost susținută de majorarea tarifului reglementat pentru transportul energiei electrice și de creșterea veniturilor din alocarea capacităților de interconexiune. Veniturile operaționale totale au urcat la 1,9 miliarde de lei, în creștere cu aproape 29% față de anul precedent, transmite ipn.md.

Unul dintre obiectivele realizate în 2025 a fost finalizarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău, considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și integrarea în piața europeană de energie. Totodată, au continuat lucrările de modernizare a stațiilor electrice, precum și pregătirile pentru realizarea interconexiunii Bălți-Suceava cu România.

În plan operațional, sistemul electroenergetic național a funcționat fără avarii majore pe parcursul anului. Moldelectrica a transportat 4,7 miliarde kWh de energie electrică printr-o rețea de peste 4.000 de kilometri de linii de înaltă tensiune și 183 de stații electrice.

În același timp, întreprinderea a lansat procesul de reorganizare prin transformare în societate pe acțiuni. Potrivit autorităților, măsura urmărește consolidarea managementului corporativ și alinierea la bunele practici europene.

Sursă
ipn
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