Moldelectrica ar putea fi scutită de plata a 26 milioane de lei către bugetul de stat.

Ministerul Energiei a inițiat elaborarea unui proiect în acest sens, menționând că măsura are drept scop menținerea stabilității financiare a operatorului sistemului de transport al energiei electrice, transmite ipn.md.

Igor Grițco, specialist în relații publice la Moldelectrica, a declarat că mijloacele financiare care ar urma să rămână la dispoziția întreprinderii vor fi utilizate pentru implementarea lucrărilor incluse în Planul de dezvoltare pe 10 ani, aprobat de ANRE. Este vorba despre proiecte de reconstrucție și modernizare a stațiilor electrice, precum și de modernizare a liniilor electrice de transport.

„Printre direcțiile prioritare se regăsesc proiectele de reconstrucție și modernizare a stațiilor electrice de 330/110 kV, modernizarea liniilor electrice aeriene de transport, implementarea sistemelor moderne de automatizare, protecție și comandă operativă, precum și dezvoltarea infrastructurii necesare funcționării stabile și fiabile a sistemului electroenergetic național în condițiile integrării regionale și ale creșterii capacităților de producere din surse regenerabile”, precizează Igor Grițco.

Reprezentanții întreprinderii mai menționează că utilizarea acestor mijloace financiare va putea începe doar după aprobarea proiectului de către Guvern, iar investițiile vor fi monitorizate prin mecanisme de control și raportare. Precizările sunt făcute în contextul în care Curtea de Conturi a semnalat, în raportul de audit pentru anul 2025, mai multe nereguli privind evidența contabilă în sectorul energetic.

„În ceea ce privește transparența utilizării fondurilor, investițiile vor fi realizate în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, procedurile de achiziții și mecanismele de control financiar intern și extern, cu respectarea cerințelor de raportare și monitorizare instituțională”, a menționat reprezentantul Moldelectrica.

Raportul Curții de Conturi pentru anul 2025 arată că Ministerul Energiei nu a reflectat corect în evidențele contabile valoarea bunurilor gestionate prin intermediul Moldelectrica. Auditorii au constatat diferențe de peste 650 de milioane de lei între datele din acte și valoarea reală a patrimoniului. Totodată, raportul indică faptul că unele bunuri publice au fost incluse eronat în capitalul social al întreprinderii, deși acestea ar trebui să rămână în proprietatea statului.

În paralel, autoritățile promovează și reorganizarea Moldelectrica din întreprindere de stat în societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Potrivit Ministerului Energiei, reorganizarea nu presupune privatizarea infrastructurii energetice și că statul va păstra integral controlul asupra activelor strategice.

Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata defalcărilor către bugetul de stat se află în etapa de inițiere și urmează să fie supus consultărilor și procedurilor de avizare.