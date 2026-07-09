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bani.md logobani
9 Iulie 2026, 19:40
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Moldelectrica a testat achiziția de energie electrică pe piața bursieră

Î.S. „Moldelectrica” a bifat o premieră pe piața energiei electrice, efectuând prima achiziție de energie de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), administrată de Operatorul Pieței de Energie M (OPEM).

Moldelectrica a testat achiziția de energie electrică pe piața bursieră.
Moldelectrica a testat achiziția de energie electrică pe piața bursieră.

Tranzacția, care vizează livrarea din 10 iulie, a fost însă una mai degrabă de test, fiind achiziționați doar 12 MWh de energie, transmite bani.md.

Cantitatea cumpărată va acoperi o parte din consumul propriu tehnologic al operatorului sistemului de transport al energiei electrice. Chiar dacă volumul este redus, Moldelectrica susține că momentul marchează intrarea sa în mecanismele concurențiale de tranzacționare și reprezintă un pas important în dezvoltarea unei piețe mai transparente.

Potrivit întreprinderii, achizițiile prin Piața pentru Ziua Următoare permit cumpărarea energiei la prețuri stabilite prin raportul dintre cerere și ofertă, ceea ce poate contribui la reducerea costurilor și la creșterea eficienței economice.

Moldelectrica afirmă că această primă tranzacție face parte din procesul de integrare a Republicii Moldova în piața regională de energie și de armonizare cu practicile europene privind concurența și transparența în sectorul energetic. Deocamdată, începutul este unul modest, însă operatorul mizează pe extinderea utilizării acestor mecanisme în viitor.

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