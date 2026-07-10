Moldelectrica a efectuat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe platforma OPEM

Compania de stat Moldelectrica a realizat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare (PZU), gestionată de operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM).

Moldelectrica a efectuat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe platforma OPEM.