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Infotag.md logoInfotag
10 Iulie 2026, 20:25
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Moldelectrica a efectuat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe platforma OPEM

Compania de stat Moldelectrica a realizat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare (PZU), gestionată de operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM).

Moldelectrica a efectuat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe platforma OPEM.
Moldelectrica a efectuat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe platforma OPEM.

Potrivit conducerii companiei, „această tranzacție marchează un nou pas în implementarea mecanismelor competitive de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și corespunde practicilor piețelor energetice europene”, transmite infotag.md.

Începând cu ziua de livrare, 10 iulie, compania Moldelectrica a achiziționat pe piața pentru ziua următoare o parte din energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic propriu.

Tranzacția a vizat un volum total de 12 MWh.

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