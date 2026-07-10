10 Iulie 2026, 20:25
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Moldelectrica a efectuat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe platforma OPEM
Compania de stat Moldelectrica a realizat prima achiziție de energie electrică pe piața pentru ziua următoare (PZU), gestionată de operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM).
Potrivit conducerii companiei, „această tranzacție marchează un nou pas în implementarea mecanismelor competitive de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și corespunde practicilor piețelor energetice europene”, transmite infotag.md.
Începând cu ziua de livrare, 10 iulie, compania Moldelectrica a achiziționat pe piața pentru ziua următoare o parte din energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic propriu.
Tranzacția a vizat un volum total de 12 MWh.