MoldATSA planifică achiziții de aproape 500 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2026.

MoldATSA intenționează să facă, până la sfârșitul anului 2026, achiziții de aproape 496,2 milioane de lei, potrivit Planului general de achiziții rectificat, aprobat de Consiliul de Administrație în datat de 21 mai 2026.

Cea mai mare investiție prevăzută în document este de 120 de milioane de lei, destinată achiziției sistemului de supraveghere a spațiului aerian (SUR), prin actualizarea sistemelor WAM (Wide Area Multilateration) și LAM (Local Area Multilateration), procedura este planificată pentru a doua jumătate a anului, transmite bani.md.

O altă achiziție, estimată la 56 de milioane de lei, vizează cumpărarea sistemelor AIM/FPD, complet automatizate și digitalizate, în cadrul tranziției către conceptul european SWIM. Totodată, MoldATSA planifică investiții de 40 de milioane de lei pentru instalarea echipamentelor DME-DME, inclusiv lucrările civile aferente.

Documentul mai include o investiție de 36,4 milioane de lei pentru modernizarea sistemului MAATS MOD și CIS, precum și 30 de milioane de lei pentru modernizarea și îmbunătățirea sistemului de dirijare a traficului aerian din turnul de control în perioada reconstrucției acestuia.

În paralel, întreprinderea intenționează să investească 22,5 milioane de lei în reconstrucția turnului de control, 20 de milioane de lei în instalarea panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare la obiectivele din Sângera, Băcioi și Romăsca, precum și 20 de milioane de lei pentru reabilitarea clădirii PCD.

Pe lângă investițiile tehnice, planul mai prevede 16 milioane de lei pentru instruirea și delegarea personalului, 3,9 milioane de lei pentru bunuri și servicii de protocol și reprezentare, precum și 3,5 milioane de lei pentru energia electrică necesară funcționării întreprinderii.

În total, MoldATSA estimează cheltuieli de 42,5 milioane de lei pentru servicii, 383,1 milioane de lei pentru bunuri și 70,6 milioane de lei pentru lucrări, valoarea cumulată a planului de achiziții se cifrează la 496,2 milioane de lei.