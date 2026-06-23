MoldATSA neagă dispariția banilor Eurocontrol și face referire la audit

MoldATSA a declarat că fondurile Eurocontrol alocate întreprinderii după începutul războiului din Ucraina nu au dispărut și au fost utilizate conform destinației.

Întreprinderea susține că acest lucru este confirmat de raportul auditorului independent ATA Consult, transmite rupor.md.

Așa a răspuns MoldATSA la declarațiile fostului director al întreprinderii Sorin Stati la emisiunea Puterea a Patra. Acesta a povestit că fostul conducător al MoldATSA, Dumitru Vangheli, i-ar fi spus despre problemele cu banii de la Eurocontrol. Este vorba despre un grant despre care autoritățile au anunțat în noiembrie 2022. Atunci se declara că Moldova va primi 3 milioane de euro din fondul Eurocontrol pentru susținerea MoldATSA.

Fondurile urmau să fie alocate pentru salarii, instruirea personalului și alte cheltuieli necesare funcționării întreprinderii după scăderea bruscă a traficului aerian din cauza războiului din Ucraina. În emisiune, Stati a afirmat că banii ar fi fost primiți în perioada în care MoldATSA era condusă temporar de Oleg Popșoi. Potrivit fostului director MoldATSA, Vangheli i-ar fi cerut sfaturi despre cum să gestioneze această situație.

„El s-a adresat mie: dă-mi o idee cum să maschez asta. Eu i-am spus: cum vrei să maschezi 3 milioane de euro? Este o prostie absolută”, a declarat Stati.

De asemenea, a susținut că Vangheli i-ar fi povestit despre o discuție cu Popșoi, care i-ar fi recomandat să nu se implice, deoarece situația era gestionată de Andrei Spînu. După aceste declarații, fostul ministru al Infrastructurii Andrei Spînu a scris că urmărește situația din jurul MoldATSA și observă încercări de a-l implica în acest scandal.

Spînu a declarat că toate resursele Eurocontrol alocate pentru salarii și implementarea echipamentului CAT III au fost verificate. De asemenea, a îndemnat MoldATSA să publice toate datele despre sumele primite de la Eurocontrol și despre cheltuieli.

Ca răspuns, MoldATSA a afirmat că acuzațiile privind dispariția banilor sunt false.

Potrivit MoldATSA, verificarea utilizării fondurilor a fost realizată de compania ATA Consult. În raportul emis în martie 2024 se menționează că în 2023 întreprinderea a primit 2.623.118 euro din fondul de solidaritate Eurocontrol. MoldATSA susține că auditul nu a identificat lipsuri de fonduri, utilizări necorespunzătoare sau alte încălcări în gestionarea grantului.

Conform versiunii întreprinderii, 911.000 euro au fost direcționați către cheltuieli prevăzute în program. Este vorba despre salarii, instruire profesională și alte cheltuieli operaționale necesare pentru reluarea și menținerea activității. Alte 1.712.117,97 euro ar fi fost folosiți pentru avansuri în investiții în infrastructura și echipamentele tehnice ale întreprinderii.

O parte din fonduri, potrivit MoldATSA, a fost alocată implementării sistemului ILS CAT III la Aeroportul Internațional Chișinău. Acest sistem permite aterizarea aeronavelor în condiții meteo nefavorabile și reduce riscul anulării sau redirecționării curselor. Compania a declarat că datele privind utilizarea finanțării externe sunt documentate și pot fi verificate prin acte oficiale și rapoarte de audit independente.

Situația din jurul MoldATSA s-a tensionat după ancheta Ziarului de Gardă despre CV-ul lui Dumitru Vangheli. În material se spunea că acesta indica în CV licența de pilot, obținută pretins la școala de aviație CargAir din Canada, și activitatea ca al doilea pilot la Air Canada în perioada 2012–2014. Potrivit investigației, aceste informații nu au fost confirmate din surse oficiale. Air Canada a comunicat că nu deține date care să confirme că Vangheli a lucrat vreodată pilot în compania aeriană.

După publicarea anchetei, Vangheli a fost inițial suspendat temporar, iar apoi a fost decisă concedierea sa. Agenția Proprietății Publice a anunțat că Consiliul de Administrație al MoldATSA i-a retras mandatul din cauza pierderii încrederii din partea fondatorului. Concedierea a intrat în vigoare din 22 iunie.

Un episod separat este legat de Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Moldovei Maia Sandu. Numele său a apărut în discuții publice după informații despre activitatea la MoldATSA și veniturile care, în mai puțin de un an, ar fi putut depăși 1 milion de lei.

Taburceanu a declarat pentru BANI.MD că nu a căutat ea însăși postul în organizație. Potrivit ei, reprezentanți ai MoldATSA au contactat-o, căutând un specialist în comunicare.

„Cineva de la MoldATSA m-a contactat pentru că căutau un specialist în comunicare. Am încercat să găsesc pe cineva care să dorească să ocupe acest post, am întrebat prin cunoștințe. Nu am găsit pe nimeni care să caute atunci un loc de muncă. După câteva discuții, am acceptat această poziție”, a declarat Taburceanu.