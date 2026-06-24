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mold-street.com logomold-street
24 Iunie 2026, 16:10
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MoldATSA a câștigat peste 400 de milioane de lei într-un an și a înregistrat un profit record

Anul trecut întreprinderea de stat MoldATSA a înregistrat venituri din prestarea serviciilor de navigație aeriană de circa 405,6 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de 2024 şi de trei ori mai mult ca în 2022.

MoldATSA a câștigat peste 400 de milioane de lei într-un an și a înregistrat un profit record.
MoldATSA a câștigat peste 400 de milioane de lei într-un an și a înregistrat un profit record.

Potrivit raportului anual, 227,3 milioane lei sunt veniturile MoldATSA din prestarea serviciilor terminale, iar 178,3 milioane lei reprezintă veniturile din prestarea serviciilor de rută, informează mold-street.com.

Datele publicate arată că pentru anul 2025 tarifele de navigație aeriană de rută și terminal au fos următoarele:

  • Tariful de navigație aeriană de rută – 4.209,98 lei/SU (echivalentul în euro 219,16 euro);
  • Tariful de navigație aeriană terminal – 7,11 euro/tonă.

Menţionăm că în 2023 tariful de navigație aeriană de rută a fost majorat de circa trei ori, ceea ce explică parţial şi saltul veniturilor şi a profitului din anii 2024-2025, care a fost influenţa şi de creşterea semnifictaivă a traficului aerian.

Cât despre chletuieli întreprinderii, acestea au constituit în 2025 peste 359 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 50% comparativ cu anul 2024. Cea mai mare pondere o au cheltuielile de personal care au constituit 233,6 2 milioane lei, inclusiv retribuirea muncii – 183,2 2 milioane lei și contribuțiile în fondul asigurărilor sociale de stat – 50,4 2 milioane lei. Comparativ cu anul 2024, cheltuielile de personal au înregistrat o creștere de 42,7%.

În acelaşi timp cheltuielie operaționale s-au majorat cu aproape 71% ajungând la 100,6 milioane lei, au înregistrat o depășire a nivelului planificat cu 1,8% și o creștere de 70,9 % comparativ cu anul 2024.

Potrivit raportului anual, MoldATSA a raportat în 2025 un profit record de 52,34 milioane lei, în creştere cu circa 77% faţă de 2024.

Cât despre investiţii, apoi acestea au constituit anul trecut aproape 90 milioane lei, din care circa 30 milioane lei pentru achiziția și instalarea unei reţele de mini radare meteorologice şi 16 milioane lei pentru achiziția și instalarea unui radar mare costul căruia este estimat la circa 80 milioane lei (4 milioane euro).

MoldATSA este o întreprindere de stat strategică, care este responsabilă de furnizarea serviciilor de navigație a aeronavelor ce execută zboruri în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Menţionăm că la finele săptămânii trecut, Dumitru Vangheli, șeful MoldATSA a fost demis din funcţie, după ce o anchetă a Ziarului de Gardă a scos la iveală că el ar fi inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.

Sursă
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