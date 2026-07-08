Mizerie la Spitalul Clinic Bălți: Ministrul Sănătății merge în inspecție.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că se va deplasa personal la Spitalul Clinic Bălți pentru o evaluare.

Declarația ministrului a fost făcută pentru portalul Agora, după ce în spațiul public au apărut fotografii cu blocul alimentar al Spitalului Clinic din Bălți.

În imagini se observă condiții care par clar insalubre. De asemenea, se văd recipiente cu produse alimentare care, cel mai probabil, sunt destinate pacienților instituției. Spitalul Clinic din Bălți a reacționat oficial, precizând că fotografiile nu au fost făcute în zona de preparare a hranei.

„Fotografiile au fost realizate în secția de prelucrare primară, spălare și curățare a legumelor și fructelor, situată la etajul întâi, într-un spațiu separat de zona de preparare a mâncării”, se arată în comunicatul instituției.

Foto: Canal Telegram Casa de Nebuni