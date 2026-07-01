Ministrul Gavriliță explică impozitul pe profitul din vânzarea locuințelor: Nu toți vor achita.

Aplicarea TVA-ului și a impozitării tranzacțiilor imobiliare prevăzute în noua politică fiscală pentru anul 2027 vizează, în principal, câștigul de capital obținut din vânzarea locuințelor.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova. Potrivit lui, nu toți proprietarii de locuințe vor fi nevoiți să achite acest impozit.

Oficialul a explicat că noile reglementări vizează în special câștigul de capital obținut din vânzarea imobilelor, adică diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare.

„Când vorbim despre tranzacții, este vorba mai degrabă despre creștere de capital. Dacă ai cumpărat un bun cu 100.000 de euro și l-ai vândut cu 200.000 de euro, înseamnă că ai câștigat un venit pe diferența dintre cât ai cumpărat și cât ai vândut", a precizat ministrul.

Totodată, Andrian Gavriliță a subliniat că noile prevederi nu vor afecta locuința de bază a cetățenilor. Astfel, familiile care dețin o singură locuință și o vând pentru a-și achiziționa alta nu vor fi impozitate, pentru a nu le afecta puterea de cumpărare.

„Am considerat foarte argumentat să nu existe impozit pentru locuința de bază. O familie care are o singură locuință și o vinde pentru a cumpăra alta nu trebuie să plătească impozit”, a explicat ministrul.

În schimb, impozitarea va viza situațiile în care o persoană deține mai multe proprietăți și obține profit din vânzarea acestora tratate ca activitate de tip investițional.

„Impozitul se va aplica acolo unde cineva are o locuință, două, trei și face din asta afacere. Cumperi cu o sumă, vinzi cu o altă sumă, ai un câștig. Atunci când avem câștig este corect față de toată lumea să plătim impozitul", a adăugat Andrian Gavriliță.

Proiectul noii politici fiscale pentru anul 2027 se află în prezent în faza de consultare publică, urmând să fie ajustat în urma discuțiilor cu experții și societatea civilă.