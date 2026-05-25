Ministrul Finanțelor compară țara noastră cu Etiopia: Nu e chiar atât de rău în Moldova.

Invitat la Cinema 1, ministrul a povestit că experiența de peste hotare i-a schimbat complet perspectiva, transmite bani.md.

„Abia când am petrecut trei luni în Etiopia, acum câțiva ani, am înțeles cât de bine este acasă. Și cât de aproape noi suntem, de fapt, de lumea civilizată, de o calitate a vieții foarte bună, față de ce mai există încă. Noi am avut asta 20 și ceva de ani urmă”, a declarat Gavriliță.

Acesta a spus că moldovenii ar trebui să privească lucrurile într-un „context global”, chiar dacă în țară există sărăcie și probleme economice.

„Să nu uităm că există mereu oameni care lucrează și mai rău ca noi”, a afirmat ministrul, adăugând că moldovenii ar trebui să se gândească „nu la cum ne plângem”, ci la „cum facem să fie mai bine mâine”.

Oficialul a vorbit și despre relația Republicii Moldova cu FMI și noul acord, susținând că țara nu mai face parte din categoria statelor dependente de finanțarea instituției.

„Nu mai suntem în liga țărilor dependente de această finanțare”, a spus ministrul, explicând că acum Moldova ar avea acces la finanțări pentru investiții și reforme.

Potrivit datelor statistice, rata sărăciei absolute la nivel național a crescut de la 24,5% în 2021 la 33,6% în 2024. În mediul rural, situația este și mai gravă: ponderea populației aflate în sărăcie a urcat de la 32,8% la 42,9%. În orașe, indicatorul a crescut de la 11,9% la 21,6%.