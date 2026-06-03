Ministrul Finanțelor a îndemnat instituțiile să economisească: Căutați fonduri și reduceți cheltuielile.

Potrivit ministrului, fiecare autoritate urmează să identifice domeniile în care poate reduce cheltuielile sau să explice motivele pentru care nu poate realiza economii, transmite bani.md.

„Așteptăm ca fiecare instituție să-și studieze posibilitățile. Cine poate economisi trebuie să reușească să facă acest lucru, iar acolo unde nu este posibil, să argumenteze și să planifice corespunzător”, a declarat Gavriliță.

Șeful Finanțelor a menționat că, în mod tradițional, investițiile publice se desfășoară mai lent decât era planificat, iar în acest an au existat și dificultăți suplimentare care au afectat unele proiecte.

„Din păcate, multe investiții se mișcă mai încet. Au existat și probleme legate de livrarea unor componente, ceea ce a întârziat demararea unor lucrări de construcție și reparație a drumurilor”, a explicat ministrul.

Andrian Gavriliță a precizat că Ministerul Finanțelor va evalua situația și va analiza în ce măsură fondurile neutilizate pot fi redistribuite către alte priorități investiționale.

Deciziile finale urmează să fie luate în urma consultărilor și coordonării cu instituțiile bugetare.