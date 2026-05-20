Ministrul Energiei a verificat construcția liniei electrice Vulcănești–Chișinău.

În timpul vizitei, șeful instituției a cerut finalizarea până la sfârșitul lunii a elementelor critice care permit energizarea stației, iar celelalte etape — până la sfârșitul lunii iunie. În caz contrar, antreprenorul ar putea fi sancționat cu penalități de 10% din valoarea contractului. Acest lucru este menționat în comunicatul de presă al Ministerului Energiei.

Ministerul Energiei a subliniat că Stația Electrică Chișinău este unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului de independență energetică a țării, iar întârzierile afectează direct termenele de punere în funcțiune a liniei.

Potrivit reprezentanților companiei, la Stația Electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor de cabluri și traversărilor subterane, precum și finalizarea asamblării containerului.

Totodată la Stația Electrică Vulcănești au fost deja instalate toate echipamentele majore și conectate circuitele primare, iar în perioada următoare urmează conectarea circuitelor secundare la echipamentele de protecție.

Linia electrică Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 de kilometri, trece prin opt raioane și 35 de localități. Proiectul este realizat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale, iar costul total este de 61 de milioane de euro.