Ministru: Noul termen limită de dare în exploatare a liniei Chișinău-Vulcănești este 30 iunie.

Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că infrastructura principală este deja pregătită, iar în prezent se desfășoară ultimele lucrări și testări tehnice la stațiile electrice, informează IPN.

Ministrul a explicat că linia propriu-zisă este finalizată din punct de vedere tehnic, iar în ultima perioadă au fost efectuate testările necesare pentru punerea în funcțiune a acesteia. Totodată, la stația electrică Vulcănești au fost finalizate lucrările și instalate echipamentele principale.

„Linia propriu-zisă este gata. Săptămâna trecută au fost finalizate ultimele testări. Din punct de vedere tehnic linia este gata. Săptămâna trecută au fost instalate și cele mai importante echipamente la stația Vulcănești. Lucrările de construcție a stației au fost finalizate. Acum sunt instalate ultimele contoare și va începe procedura de testare”, a spus Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la RealitateaTV.

Oficialul a declarat că cele mai mari dificultăți sunt înregistrate la stația Chișinău, inclusiv din cauza condițiilor meteorologice din ultimele săptămâni care au afectat ritmul intervențiilor pe teren.

„La stația Chișinău sunt lucrări mult mai complicate și mai mari. Aici s-au atestat întârzieri. Am cerut companiei să ne prezinte un plan de accelerare a lucrărilor. În același timp, în ultimele două săptămâni am avut ploi care au îngreunat accesul camioanelor în teren. Termenul limită pus în fața companiei care execută lucrările este 30 iunie. Până pe 30 iunie linia să fie gata electrificată”, a explicat ministrul energiei.

Darea în exploatare a liniei electrice Chișinău-Vulcănești reprezintă una dintre condiționalitățile asumate de Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană pentru accesarea unei noi tranșe din Planul de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro.