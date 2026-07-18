Ministerul Muncii pregătește un nou pachet de modificări la Codul Muncii.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat spre consultare publică preliminară un pachet de modificări la legislația muncii, destinat armonizării acesteia cu normele Uniunii Europene.

Amendamentele vizează regulile de angajare, concedierile colective, informarea angajaților și competențele Inspectoratului de Stat al Muncii, transmite logos-pres.md.

Pentru mediul de afaceri, modificările propuse înseamnă extinderea obligațiilor angajatorilor privind informarea personalului, clarificarea regulilor de plată a muncii suplimentare pentru angajații cu normă parțială, precum și consolidarea controlului din partea Inspectoratului de Stat al Muncii.

Totodată, forma finală a proiectului de lege poate fi modificată în urma consultărilor publice.

Ce se propune a fi schimbat

Proiectul prevede modificări în Codul Muncii și în alte acte normative pentru a alinia legislația națională la standardele europene.

În special, se propune introducerea unor noi concepte, inclusiv „angajat comparabil cu contract pe durată nedeterminată”, „angajat comparabil cu normă întreagă” și „angajat mobil”.

Documentul clarifică, de asemenea, modul de plată a muncii suplimentare pentru angajații cu program redus, în cazul în care aceștia lucrează efectiv peste durata stabilită în contractul individual de muncă.

În plus, angajatorii vor fi obligați să informeze mai detaliat angajații despre condițiile de muncă, iar reprezentanții colectivelor de muncă despre concedierile colective și transmiterea întreprinderilor către noii proprietari.

Noi cerințe pentru angajatori

Amendamentele prevăd extinderea competențelor Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv actualizarea procedurii de emitere a dispozițiilor obligatorii și de eliminare a încălcărilor constatate în urma controalelor.

Unele norme se referă la condițiile de muncă ale angajaților din schimburile de noapte și ale personalului în regim de schimburi. Angajatorii vor trebui să asigure un nivel de securitate și protecție a muncii comparabil cu cel oferit altor categorii de angajați. Totodată, se propune completarea Codului contravențional cu o nouă normă care prevede răspunderea angajatorului pentru neinformarea angajaților despre condițiile de muncă.

Armonizarea cu legislația UE

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, proiectul a fost elaborat în cadrul procesului de armonizare a legislației moldovenești cu dreptul Uniunii Europene. Documentul ia în considerare prevederile a șase directive europene care reglementează aspecte legate de munca cu normă parțială și pe durată determinată, concedierile colective, transmiterea întreprinderilor, organizarea timpului de muncă, precum și transparența și predictibilitatea condițiilor de muncă.

Propunerile au fost prezentate în cadrul consultărilor publice preliminare cu participarea reprezentanților autorităților, sindicatelor, asociațiilor angajatorilor și comunității de afaceri.

După luarea în considerare a observațiilor primite, proiectul va trece prin avizarea interinstituțională, expertiza juridică și anticorupție, după care va fi înaintat spre examinare Guvernului.