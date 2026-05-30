Ministerul Muncii: Piața muncii înregistrează o creștere.

Dintre totalul persoanelor angajate, 2.636 sunt înregistrate oficial ca șomeri, ceea ce reprezintă aproape 30%. Alte 105 persoane au fost angajate prin contracte pe termen scurt sau ca lucrători zilieri, transmite rupor.md.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că rezultatele primelor luni ale anului confirmă eficiența măsurilor privind ocuparea forței de muncă.

„Serviciile ANOFM ajută un număr tot mai mare de persoane să își găsească un loc de muncă. Continuăm să dezvoltăm programe accesibile și eficiente de ocupare a forței de muncă”, a subliniat ea.

Potrivit datelor instituției, 41,2% dintre angajați sunt femei, aproape 20% sunt persoane peste 55 de ani. De asemenea, și-au găsit un loc de muncă 148 de persoane cu dizabilități, 35 de migranți reveniți și 17 reprezentanți ai comunității rome.

Cel mai activ proces de angajare a avut loc în sectorul serviciilor, precum și în agricultură, comerț, industrie, sănătate, educație și construcții.