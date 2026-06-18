Ministerul Finanțelor răspunde criticilor reformei: Impozitele din Moldova sunt printre cele mai mici din Europa.

Ministerul Finanțelor a publicat o serie de explicații privind principalele modificări prevăzute în politica fiscală pentru anul 2027, în contextul dezbaterilor generate de proiectul aflat în consultare publică.

Instituția a prezentat răspunsuri la mai multe întrebări formulate frecvent de cetățeni și mediul de afaceri, informează omniapres.md.

Vor fi afectați angajații și angajatorii de schimbarea formulei de calcul a impozitelor din salariu?

Potrivit Ministerului Finanțelor, impozitele nu vor crește, ci se vor reduce. Autoritățile susțin că ajustarea salariului brut va permite menținerea situației actuale atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, astfel încât niciuna dintre părți să nu fie dezavantajată.

De ce este necesară modificarea impozitării câștigurilor din creșterea valorii capitalului?

Ministerul afirmă că măsura urmărește prevenirea evitării impozitării. Totodată, autoritățile precizează că locuința de bază va continua să beneficieze de tratament preferențial, urmând să fie impozitată doar partea valorii care depășește un milion de lei.

De ce se propune eliminarea cotelor reduse de TVA?

Potrivit explicațiilor oferite, Guvernul consideră că actualele cote reduse avantajează într-o măsură mai mare persoanele cu venituri ridicate. În schimb, sprijinul pentru persoanele cu venituri mici ar urma să fie acordat prin mecanisme țintite și plăți directe.

Plătesc deja moldovenii taxe prea mari?

Ministerul Finanțelor susține că Republica Moldova se numără printre statele europene cu unul dintre cele mai reduse niveluri de impozitare și că numeroase regimuri fiscale speciale permit în prezent achitarea unor taxe și impozite mai mici.

Va dispărea scutirea personală?

Autoritățile afirmă că actualul mecanism va fi înlocuit cu plăți directe acordate cetățenilor.

Conform propunerii, persoanele angajate ar putea beneficia de până la 500 de lei lunar, iar pentru fiecare copil ar urma să fie acordat un sprijin de cel puțin 200 de lei pe lună.

Ministerul precizează că în prezent scutirea personală este aplicată prin intermediul angajatorului și reprezintă aproximativ 297 de lei lunar pentru fiecare angajat și circa 99 de lei pentru fiecare copil.

Instituția susține că noul sistem ar fi mai transparent și ar permite acordarea directă a sprijinului financiar către beneficiari.

Explicațiile au fost publicate în contextul consultărilor publice asupra politicii fiscale pentru 2027, document care a generat reacții atât din partea mediului de afaceri, cât și a forțelor politice și a unor organizații civice și profesionale.