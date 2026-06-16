Ministerul Finanțelor propune modificarea regimului aplicabil freelancerilor.

Se propune modificarea nivelului veniturilor și a cotelor de impozitare, precum și a normelor care reglementează deducerea cheltuielilor suportate de companii în cadrul colaborării cu aceștia, scrie logos-pres.md.

Amendamentele sunt propuse pentru stimularea suplimentară a noului regim, precum și pentru extinderea acestuia asupra oricăror tipuri de activitate.

După cum s-a comunicat anterior, Ministerul Finanțelor intenționează să stabilească în Moldova două regimuri fiscale de bază pentru activitatea antreprenorială — regimul general și regimul antreprenorului independent (freelancer).

Prin urmare, din anul viitor se propune extinderea listei de tipuri de activități permise pentru freelanceri.

Limitarea venitului anual la 1 milion de lei

În plus, proiectul prevede revizuirea limitei maxime a veniturilor și a cotelor de impozitare. Astfel, pentru aplicarea cotei unice de impozit de 15%, venitul anual nu trebuie să depășească 1 milion de lei. Reamintim că în prezent aceasta este de 1,2 milioane de lei. În cazul depășirii sumei de 1 milion de lei, cota de impozitare poate fi redusă de la 35% la 30%.

De asemenea, se propune revizuirea normelor care reglementează deducerea cheltuielilor suportate de întreprinderi în colaborarea cu freelanceri.

În special, persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate antreprenorială li se va permite să atragă freelanceri în limita a 3% din fondul anual de salarii.

În consecință, cheltuielile suportate de persoană în urma încheierii contractelor cu aceștia vor fi deductibile în scopuri fiscale în limita menționată. Tot ceea ce depășește această limită va fi impozitat cu o cotă de 15%.