Ministerul Finanțelor mizează pe modelul estonian: Impozit doar la retragerea profitului din companie.

Măsura este prevăzută într-un amplu proiect de reformă fiscală elaborat de Ministerul Finanțelor, care propune transformarea modelului estonian de impozitare în regim general pentru toate persoanele juridice, informează bani.md.

Potrivit documentului, întreprinderile nu vor mai achita impozit pe profit atât timp cât banii rămân în companie și sunt utilizați pentru dezvoltarea afacerii. Impozitul va fi aplicat doar în momentul în care profitul este distribuit sub formă de dividende, acțiuni, cote-părți sau alte forme de beneficii acordate proprietarilor.

Astfel, proiectul prevede o cotă de 0% pentru profitul nedistribuit și o cotă de 15% pentru profitul distribuit, precum și pentru cheltuielile considerate neeligibile pentru activitatea de întreprinzător.

Ministerul Finanțelor argumentează că actualul sistem fiscal obligă companiile să achite impozit pe profit indiferent dacă banii sunt retrași de proprietari sau reinvestiți în afacere. Autorii reformei susțin că această abordare reduce capacitatea întreprinderilor de a acumula capital și de a finanța investiții, extinderi sau modernizări.

Autorii proiectului consideră că noul sistem va reduce costurile administrative pentru companii și va încuraja antreprenorii să păstreze mai mulți bani în afaceri, în loc să-i retragă sub formă de dividende.

Reforma este prezentată drept una dintre cele mai importante măsuri de stimulare a investițiilor private din ultimii ani.

Potrivit documentului, începând cu perioada fiscală 2027, regimul general de impozitare pentru SRL-uri și societăți pe acțiuni ar urma să fie bazat exclusiv pe două principii: profitul reinvestit nu este taxat, iar profitul distribuit este impozitat cu 15%.