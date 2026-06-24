Ministerul Finanțelor este gata să renunțe la TVA de 20% pentru medicamente.

Guvernul pare pregătit să renunțe la introducerea cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente și materiale medicale consumabile în cadrul reformei fiscale propuse pentru 2027.

Declarații în acest sens a făcut ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după un val de critici și un aviz negativ din partea Ministerului Sănătății, informează logos-press.md.

Gavriliță a lăsat să se înțeleagă că autoritățile nu vor insista asupra implementării acestei măsuri, dacă nu va primi susținere. El a explicat că scopul inițial a fost creșterea eficienței utilizării resurselor prin anularea facilităților generale.

„Intenția nu a fost în niciun caz să dăunăm domeniului sănătății, dimpotrivă. Am considerat că atunci când facilitățile sunt aplicate peste tot, beneficiul nu ajunge neapărat acolo unde este cea mai mare nevoie, însă banii, fără îndoială, ar fi trebuit oricum să ajungă în sănătate. Ne-am bazat pe faptul că colegii vor reuși să redistribuie sau să direcționeze aceste resurse mai eficient. Dacă nu există această dorință sau posibilitate, bineînțeles că nu vom insista, pentru că în niciun caz nu avem intenția să dăunăm sau să reducem accesul cetățenilor la servicii medicale sau la medicamente”, a declarat Andrian Gavriliță.

Această reacție a urmat poziției ferme a ministrului Sănătății, Emil Ceban. Acesta a avertizat public, în cadrul unei emisiuni la postul național de radio, că introducerea unei taxe pe valoarea adăugată de 20% pentru produsele medicale riscă să distrugă sistemul medical al Republicii Moldova și să provoace o creștere în lanț a prețurilor. Ministrul a argumentat că o astfel de modificare a legislației fiscale ar conduce la o creștere bruscă a cheltuielilor spitalelor, scumpirea medicamentelor și ar pune o presiune enormă asupra bugetelor instituțiilor medicale. În concluzie, el a subliniat că țara nu este pregătită pentru schimbări atât de radicale.