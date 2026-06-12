Ministerul Finanțelor: Cotele reduse de TVA costă bugetul 20 de miliarde de lei anual.

Ministerul argumentează că actualele cote reduse și scutirile fiscale generează pierderi de peste 20 de miliarde de lei anual pentru bugetul de stat.

Potrivit Politicii Fiscale pentru anul 2027, elaborată de Ministerul Finanțelor, așa-numitul „policy gap” generat de cotele reduse și scutirile de TVA este estimat la 21,1 miliarde de lei, echivalentul a 6,5% din PIB. În total, diferența dintre veniturile teoretice și cele efectiv colectate din TVA ajunge la 28,9 miliarde de lei anual. Din această sumă, peste 20 de miliarde de lei sunt puse pe seama facilităților fiscale acordate în prezent, transmite bani.md.

Autorii reformei susțin că actualul sistem este ineficient și favorizează disproporționat persoanele cu venituri mari. Potrivit Ministerului Finanțelor, beneficiile cotelor reduse de TVA sunt distribuite regresiv, întrucât gospodăriile cu venituri ridicate consumă mai mult și beneficiază în valoare absolută de reduceri fiscale mai mari decât persoanele vulnerabile.

„Reducerile de TVA aduc o gaură de peste 20 de miliarde de lei”, se arată în documentul prezentat de Ministerul Finanțelor, care propune uniformizarea cotelor și reducerea numărului de excepții fiscale.

În locul facilităților acordate prin TVA, Guvernul intenționează să introducă mecanisme de compensare directă pentru populație. Printre măsurile propuse se numără acordarea unui stimulent de muncă de până la 500 de lei lunar pentru persoanele angajate și transferuri de cel puțin 200 de lei pentru fiecare copil aflat în întreținere.

Ministerul Finanțelor susține că o plată lunară suplimentară de 200 de lei ar compensa impactul uniformizării TVA pentru cel puțin 80% din populație și ar avea un efect mai echitabil decât menținerea cotelor reduse.