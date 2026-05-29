Ministerul Finanțelor: Banii UE există, dar proiectele sunt încetinite de birocrație.

Despre acest lucru a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, informează NordNews.

Potrivit oficialului, principala problemă nu constă în lipsa banilor, ci în ritmul cu care statul reușește să pregătească și să implementeze proiectele de infrastructură.

Ministrul a menționat că investițiile capitale, precum drumuri, spitale și alte proiecte mari, necesită numeroase etape tehnice și administrative: studii preliminare, justificări tehnico-economice, evaluarea impactului asupra mediului și elaborarea documentației tehnice. Toate aceste proceduri pot dura ani de zile.

„Când vorbim despre investiții, cel mai adesea este vorba despre studii complexe, lucrări premergătoare proiectului și de proiectare, evaluare ecologică, proiecte tehnice. Și dacă acest proces durează câțiva ani, în acest timp costurile pot suferi modificări semnificative”, a explicat ministrul Finanțelor.

Andrian Gavriliță a recunoscut că în trecut unele proiecte au fost anunțate public înainte de a fi suficient pregătite, ceea ce a dus la întârzieri serioase sau chiar la blocarea lucrărilor.

„Guvernul a lansat anumite proiecte care încă nu erau suficient pregătite. Le-am anunțat, iar apoi, în anii următori, nu s-a întâmplat nimic, pentru că mai rămâneau multe etape de parcurs”, a spus ministrul.

Oficialul a comunicat că autoritățile discută cu Fondul Monetar Internațional și alți parteneri externi soluții pentru accelerarea pregătirii și implementării proiectelor de investiții.

„Pentru astfel de proiecte există bani, și sunt suficienți, și pe condiții foarte bune. Dar lipsește viteza pentru a avansa mai rapid, ținând cont de cât de complexe sunt aceste proiecte”, a afirmat el.

Una dintre soluțiile luate în considerare este reducerea numărului de structuri implicate în implementarea proiectelor și crearea unor echipe specializate și stabile, care să poată gestiona eficient proiectele mari.

„Ca să nu fie câte cinci structuri de implementare în fiecare sector, ci una singură — bună și eficientă, care să știe exact ce trebuie făcut și să respecte toate termenele”, a explicat ministrul.

În paralel, autoritățile doresc să atragă mai activ sectorul privat în realizarea investițiilor, considerând că afacerile pot acționa mai rapid și mai eficient.

„Sectorul privat are capacitatea de a se mișca foarte repede, iar rezultatele obținute de antreprenorii din Moldova asigură, practic, plata salariilor tuturor din țară”, a adăugat el.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Republica Moldova, în procesul de integrare europeană, va trebui să gestioneze volume tot mai mari de fonduri europene.

Încă din martie, președinta Maia Sandu anunța că autoritățile analizează crearea unei instituții unice care să coordoneze proiectele mari și să accelereze absorbția fondurilor externe.

Republica Moldova primește un pachet european de sprijin în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Aceste fonduri sunt destinate modernizării infrastructurii, realizării reformelor și susținerii afacerilor.