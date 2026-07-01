Ministerul Finanțelor a revizuit Legea privind piața criptoactivelor.

Moldova este obligată să transpună până în decembrie 2026 prevederile Regulamentului (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor și modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010, precum și MiCA.

În acest context, Ministerul Finanțelor a revizuit proiectul Legii privind piața criptoactivelor, făcut public la începutul lunii aprilie a acestui an. Acesta urmează să fie aprobat de Guvern și Parlament, informează logos-pres.md.

După cum a raportat anterior Logos Press, documentul stabilește reguli pentru emițători, investitori și furnizori de servicii, precum și mecanisme de supraveghere a acestora. În general, transformă caracterul restrictiv al normelor actuale într-un cadru de reglementare.

Legea stabilește cadrul juridic al pieței privind oferta publică, accesul la tranzacționare, dezvăluirea informațiilor, eliberarea licențelor, controlul furnizorilor de servicii și altele.

Aplicabilitatea sa se extinde asupra tuturor participanților – rezidenți și persoane străine care activează în Republica Moldova.

Reglementarea pieței va fi asigurată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Banca Națională a Moldovei. Banca Națională va răspunde de banii electronici, iar pentru celelalte segmente ale pieței – CNPF.

Implementarea legii va implica cheltuieli pentru participanți, legate de obținerea autorizației, cerințele privind capitalul, managementul, controlul intern, raportarea, sistemele IT etc.

Totuși, aceasta va asigura legalizarea juridică și va stimula dezvoltarea piețelor criptoactivelor, a instrumentelor alternative de plată și a surselor de finanțare.