Ministerul Finanțelor a majorat ratele dobânzilor la valorile mobiliare de stat.

Comparativ cu sesiunea precedentă, care a avut loc între 4 și 17 mai, ratele dobânzilor oferite investitorilor au fost majorate pentru toate termenele de rambursare disponibile, transmite rupor.md.

Astfel, randamentul obligațiunilor de stat cu termen de rambursare de un an a ajuns la 7,45%, comparativ cu 6,95% în runda precedentă. Pentru obligațiunile pe doi ani, rata dobânzii a crescut de la 7,05% la 7,55%, iar pentru cele pe trei ani – de la 7,15% la 7,65%. În același timp, obligațiunile cu termen de rambursare de patru ani oferă acum o rată anuală a dobânzii de 7,85%, comparativ cu 7,35% în perioada precedentă.

„Dobânzile sunt fixe și vor fi plătite o dată la șase luni direct în conturile bancare ale investitorilor, iar întregul proces de subscriere poate fi finalizat online”, menționează Ministerul Finanțelor.

În prezent, instituția nu a prezentat date despre numărul cetățenilor Republicii Moldova care au investit în obligațiuni, precum și despre suma totală atrasă în cadrul subscrierii desfășurate între 4 și 17 mai.