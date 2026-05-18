theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Mai 2026, 17:04
4 449
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Finanțelor a majorat ratele dobânzilor la valorile mobiliare de stat

Ministerul Finanțelor a lansat un nou ciclu de subscriere a valorilor mobiliare de stat prin platformă, valabilă în perioada 18 mai – 1 iunie.

Ministerul Finanțelor a majorat ratele dobânzilor la valorile mobiliare de stat.
Ministerul Finanțelor a majorat ratele dobânzilor la valorile mobiliare de stat.

Comparativ cu sesiunea precedentă, care a avut loc între 4 și 17 mai, ratele dobânzilor oferite investitorilor au fost majorate pentru toate termenele de rambursare disponibile, transmite rupor.md.

Astfel, randamentul obligațiunilor de stat cu termen de rambursare de un an a ajuns la 7,45%, comparativ cu 6,95% în runda precedentă. Pentru obligațiunile pe doi ani, rata dobânzii a crescut de la 7,05% la 7,55%, iar pentru cele pe trei ani – de la 7,15% la 7,65%. În același timp, obligațiunile cu termen de rambursare de patru ani oferă acum o rată anuală a dobânzii de 7,85%, comparativ cu 7,35% în perioada precedentă.

„Dobânzile sunt fixe și vor fi plătite o dată la șase luni direct în conturile bancare ale investitorilor, iar întregul proces de subscriere poate fi finalizat online”, menționează Ministerul Finanțelor.

În prezent, instituția nu a prezentat date despre numărul cetățenilor Republicii Moldova care au investit în obligațiuni, precum și despre suma totală atrasă în cadrul subscrierii desfășurate între 4 și 17 mai.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici