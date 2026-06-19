Ministerul Finanțelor a lansat un calculator pentru calculul salariului după reformă.

Ministerul Finanțelor a lansat un calculator care permite cetățenilor să compare venitul obținut în sistemul actual cu venitul estimat în sistemul propus după reforma salarizării.

Un nou instrument a fost creat pentru a oferi cetățenilor o imagine mai clară asupra modificărilor propuse prin reforma salarizării, transmite moldpres.md.

Cu ajutorul acestui instrument, fiecare cetățean poate vedea cum reforma salarizării îl va afecta și care ar putea fi impactul acesteia asupra salariului său.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede că minimul personal neimpozabil acordat angajaților va fi transformat într-o plată directă lunară de până la 500 de lei (o creștere de cel puțin 200 de lei pe lună) pentru toți cei care lucrează legal și au copii minori. În același timp, impozitul pe venit din salarii va fi redus, iar contribuțiile la asigurările sociale și medicale vor fi modificate.