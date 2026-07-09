Ministerul Finanțelor a început revizuirea cheltuielilor bugetare.

Prezentarea bazelor metodologice ale analizei cheltuielilor bugetare a avut loc la sfârșitul lunii iunie, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Finanțelor.

La reuniune au participat experți internaționali ai PNUD și ai Băncii Mondiale, care oferă sprijin în acest demers.

Scopul revizuirii este consolidarea procesului bugetar din cauza încetinirii creșterii economice, reducerii veniturilor planificate și deficitului tot mai mare al bugetului de stat, care în primele cinci luni ale anului 2026 a atins 7,7 miliarde de dolari, informează logos-pres.md.

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Maia Savva, a subliniat: „Revizuirea cheltuielilor este un instrument esențial pentru modernizarea procesului bugetar. … Prin acest proces consolidăm disciplina fiscală și creștem capacitatea instituțiilor de a stabili priorități în cheltuieli. …În același timp, sprijinul partenerilor de dezvoltare și al experților internaționali ne permite să aliniem metodologia națională la practica externă avansată și să dezvoltăm un mecanism sustenabil, integrat în sistemul bugetar național”.

Mecanismul de revizuire va permite identificarea în timp util a „posibilităților de redistribuire a resurselor bugetare către domenii cu o importanță mai mare și prioritate strategică”, consideră Ministerul Finanțelor. Instituția va analiza posibilitățile de economisire pentru fiecare minister în parte.

Evaluarea economiilor va avea loc după analiza măsurilor interne de optimizare a cheltuielilor deja inițiate de ministere. Reamintim că noile reguli de control, conform cărora a fost introdus un mecanism obligatoriu de evaluare a proiectelor publice majore cu o valoare de peste 200 milioane lei (sau 10 milioane euro) pentru fondurile cheie, sunt deja în vigoare. Ministerul Finanțelor propune, de asemenea, limitarea ajustărilor bugetului de stat la o singură dată pe an pentru un control mai strict al cheltuielilor.