Ministerul Energiei va efectua o revizie a rețelelor de gaze din Moldova.

În Moldova va fi efectuată inventarierea rețelelor de gaze aflate în proprietatea publică, la terți, precum și a obiectelor fără stăpân, informează Ministerul Energiei.

Documentul este deschis pentru consultări publice până la începutul lunii octombrie, transmite rupor.md.

Instituția a inițiat elaborarea unui proiect de hotărâre de Guvern, care va stabili reguli unice pentru evidența infrastructurii de transport al gazelor. În cadrul unui program-pilot, inspecția va viza rețelele aflate în proprietate publică, cele care aparțin unor proprietari terți, precum și obiectivele complet fără stăpân.

Cetățenii, experții și specialiștii din domeniu pot consulta textul documentului și transmite observațiile sau recomandările până la 2 octombrie 2026. Propunerile sunt acceptate prin e-mail, la adresa ruslan.cemirtan@energie.gov.md, sau printr-o scrisoare la adresa poștală a ministerului din Chișinău: bulevardul Ștefan cel Mare, 134, MD-2012.

Inventarierea rețelelor de gaze este efectuată pentru a ordona evidența infrastructurii, a identifica sectoarele fără stăpân și a determina statutul juridic al acestora, ceea ce este necesar pentru exploatarea în condiții de siguranță și aprovizionarea neîntreruptă a consumatorilor. Astfel de măsuri permit optimizarea gestionării activelor energetice ale țării și sporirea transparenței în sectorul gazelor.