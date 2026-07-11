Ministerul Energiei: În Moldova pot apărea prețuri negative la energia electrică.

Ministerul Energiei a confirmat că, în viitorul apropiat, în Moldova ar putea apărea prețuri negative la energia electrică, adică producătorii vor plăti consumatorilor pentru că aceștia utilizează surplusul de energie produsă.

Articolul din Logos Press intitulat „Astăzi au fost oprite 145 de centrale electrice din Moldova” și materiale similare în alte mass-media moldovenești au stârnit un larg ecou public, transmite logos-pres.md.

Acestea au determinat Ministerul Energiei să vină cu clarificări privind situația creată duminica trecută pe piața energetică a Moldovei. Instituția a menționat că „în ultimele zile în mass-media a apărut informația că noile reguli de funcționare a pieței energiei electrice și apariția unor prețuri foarte scăzute sau negative pot pune în pericol investițiile în sursele regenerabile de energie în Republica Moldova. Ministerul Energiei consideră necesar să aducă unele precizări”.

Dezechilibrul dintre producție și consum

În primul rând, Republica Moldova nu produce mai multă energie decât consumă. Situațiile în care apare un surplus de energie sunt limitate la anumite intervale temporare pe parcursul zilei, când consumul este mai scăzut, iar instalațiile fotovoltaice, datorită condițiilor meteorologice favorabile, funcționează la capacitate maximă.

În general, sistemul energetic continuă să importe energie pentru a acoperi consumul, iar în orele serii cererea rămâne ridicată. Tocmai această diferență dintre producția diurnă și consumul în orele de vârf este motivul pentru care investițiile în baterii de acumulare capătă o importanță tot mai mare.

Energia produsă în orele de consum redus poate fi stocată și livrată în perioadele când consumul este mai mare și energia are o valoare economică superioară. Pe piața gestionată de OPEM, ca urmare a modificărilor aduse Regulamentului pieței energiei electrice, cererea pentru energia furnizată a început să crească, inclusiv în orele de consum de vârf.

Aceasta este evidențiată de analiza curbelor agregate publicate pe OPEM, care oferă investitorilor posibilitatea de a construi modele de afaceri bazate pe stocare și flexibilitate. Totuși, s-a constatat că în unele intervale de tranzacționare nu toate volumele de energie oferite au fost vândute, deoarece prețul solicitat era mai mare decât cel oferit de cumpărători.

În al doilea rând, posibilitatea unor prețuri foarte scăzute sau negative nu este o particularitate a Republicii Moldova. Așa funcționează toate piețele energetice moderne din UE cu un număr mare de producători de energie din surse regenerabile, în special fotovoltaice, care au o curbă specifică de producție.

Prețurile stabilite pe piața organizată transmit un semnal economic clar participanților la piață despre necesitatea ajustării poziției lor: în cazul surplusului de energie electrică, aceasta trebuie stocată pentru a fi utilizată în orele de cerere crescută, consumată sau exportată.

Astfel de situații sunt frecvente în țări cu o pondere mult mai mare a energiei regenerabile decât Moldova. Grecia, Spania, Germania sau România se confruntă periodic cu restricții temporare la producția din surse regenerabile, concomitent cu investiții accelerate în baterii și alte soluții pentru asigurarea flexibilității. Aceasta este calea pe care merge astăzi întreaga Europă.

Guvernul promovează sistemele BESS

Ministerul înțelege îngrijorările producătorilor de pe piața liberă și consideră că dezvoltarea sectorului trebuie să fie însoțită de instrumente care să permită utilizarea cât mai eficientă a energiei produse. Din acest motiv, Guvernul a adoptat și promovează un pachet fără precedent de măsuri pentru stimularea investițiilor în sisteme de stocare a energiei.

Aceste măsuri includ facilități fiscale pentru investițiile în baterii, eliminarea barierelor birocratice și simplificarea procedurilor de obținere a autorizațiilor, inclusiv anularea obligației de a elabora planuri detaliate de dezvoltare urbană în cazurile prevăzute de lege.

Paralel cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului se dezvoltă un nou instrument de garantare a creditelor pentru proiectele din domeniul stocării energiei.

Reacția investitorilor

Investitorii au înțeles deja semnalele pieței. În prezent, în Republica Moldova sunt instalate aproximativ 330 MWh de capacități de stocare, iar până la sfârșitul acestui an volumul lor ar putea ajunge la circa 600 MWh.

Asemenea ritmuri confirmă că piața reacționează la noile condiții și că investitorii își adaptează proiectele pentru a profita de energia produsă în orele de surplus.

Stocarea energiei este benefică pentru toți. Producătorii pot vinde energia în orele de consum de vârf și își pot recupera investițiile, iar sistemul energetic reduce necesarul de import în perioadele de vârf. În cele din urmă, această dezvoltare contribuie atât la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, cât și la menținerea unor prețuri competitive pentru consumatori.

Tendințele pieței vor rămâne în continuare principalul indicator al necesității dezvoltării capacităților de stocare. Pe măsură ce investițiile în baterii cresc și restricțiile privind producția din surse regenerabile scad, semnalele economice vor indica natural momentul când nivelul stocării va deveni suficient pentru nevoile sistemului energetic.

Așadar, viitoarele investiții vor fi determinate de cererea reală și oportunitățile pieței, în conformitate cu principiile economiei competitive și utilizării eficiente a resurselor.

Investițiile în sursele tradiționale vor continua

În același timp, Moldova continuă să investească în infrastructura care va permite integrarea unor volume tot mai mari de energie regenerabilă.

Punerea în funcțiune a liniei aeriene de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău de 400 kV, construcția liniei interregionale Bălți–Suceava, dezvoltarea noilor capacități de stocare a energiei și integrarea pieței Republicii Moldova cu piețele UE sunt proiecte complementare care urmăresc același scop: un sistem energetic mai sigur, competitiv și mai puțin dependent de importuri.

Transformarea pe care o traversează astăzi sectorul energetic aduce noi provocări, dar și noi oportunități.

Rolul autorităților este de a crea regulile și condițiile necesare pentru continuarea investițiilor private și utilizarea cât mai eficientă a energiei regenerabile în beneficiul economiei și consumatorilor, susțin reprezentanții Ministerului Energiei.