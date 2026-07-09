theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
9 Iulie 2026, 08:02
4 763
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Energiei a negat informațiile privind surplusul de energie electrică în Moldova

Republica Moldova nu produce mai multă energie electrică decât consumă, iar situațiile de surplus sunt limitate la anumite intervale orare, când producția centralelor fotovoltaice crește în condiții meteo favorabile.

Ministerul Energiei a negat informațiile privind surplusul de energie electrică în Moldova.
Ministerul Energiei a negat informațiile privind surplusul de energie electrică în Moldova.

Precizările vin de la Ministerul Energiei, în contextul informațiilor apărute în spațiul public potrivit cărora noile reguli de funcționare a pieței energiei electrice și apariția unor prețuri foarte mici sau negative ar putea afecta investițiile în sursele regenerabile, transmite ipn.md.

Ministerul subliniază că Republica Moldova continuă să importe energie electrică pentru a-și acoperi consumul. În orele de seară, cererea de energie rămâne ridicată, iar diferența dintre producția din timpul zilei și consumul din orele de vârf evidențiază necesitatea dezvoltării capacităților de stocare. 

Energia produsă în perioadele cu consum redus poate fi stocată și utilizată ulterior, atunci când cererea și costul de achiziție sunt mai mari. Instituția subliniază că prețurile foarte mici sau negative se întâlnesc și în state precum Grecia, Spania, Germania sau România, unde dezvoltarea energiei regenerabile a fost urmată de investiții în baterii și alte soluții de flexibilitate.

În prezent, în Republica Moldova sunt instalate capacități de stocare de aproximativ 330 MWh, iar până la sfârșitul anului, acestea ar putea ajunge la circa 600 MWh, potrivit Ministerului Energiei.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici