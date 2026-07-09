Ministerul Energiei a negat informațiile privind surplusul de energie electrică în Moldova.

Republica Moldova nu produce mai multă energie electrică decât consumă, iar situațiile de surplus sunt limitate la anumite intervale orare, când producția centralelor fotovoltaice crește în condiții meteo favorabile.

Precizările vin de la Ministerul Energiei, în contextul informațiilor apărute în spațiul public potrivit cărora noile reguli de funcționare a pieței energiei electrice și apariția unor prețuri foarte mici sau negative ar putea afecta investițiile în sursele regenerabile, transmite ipn.md.

Ministerul subliniază că Republica Moldova continuă să importe energie electrică pentru a-și acoperi consumul. În orele de seară, cererea de energie rămâne ridicată, iar diferența dintre producția din timpul zilei și consumul din orele de vârf evidențiază necesitatea dezvoltării capacităților de stocare.

Energia produsă în perioadele cu consum redus poate fi stocată și utilizată ulterior, atunci când cererea și costul de achiziție sunt mai mari. Instituția subliniază că prețurile foarte mici sau negative se întâlnesc și în state precum Grecia, Spania, Germania sau România, unde dezvoltarea energiei regenerabile a fost urmată de investiții în baterii și alte soluții de flexibilitate.

În prezent, în Republica Moldova sunt instalate capacități de stocare de aproximativ 330 MWh, iar până la sfârșitul anului, acestea ar putea ajunge la circa 600 MWh, potrivit Ministerului Energiei.