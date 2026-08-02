Ministerul Energiei a îndemnat consumatorii să economisească energie electrică seara.

Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze în mod rațional energia electrică și, pe cât posibil, să evite folosirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat de energie între orele 18:00 și 23:00.

Un astfel de apel a fost lansat pe fondul introducerii în România a regimului de alertă sporită, pe o durată de 30 de zile, din cauza reducerii producției de energie electrică provocată de nivelul scăzut al apei în Dunăre. Potrivit Ministerului Energiei, această situație creează o presiune suplimentară asupra piețelor regionale de energie și poate duce la majorarea importurilor de energie electrică de către România, precum și la fluctuații ale prețurilor, scrie omniapres.md.

Instituția menționează că, în prezent, Energocom acoperă integral necesitățile consumatorilor din Republica Moldova privind energia electrică. Pe 1 august, compania a achiziționat 9.523 MWh de energie electrică, cea mai mare parte fiind livrată în baza contractelor bilaterale de import și din surse regenerabile.

Totuși, ministerul avertizează că, în orele de vârf ale consumului, ar putea fi necesară achiziționarea unor cantități suplimentare de energie electrică de pe piețele regionale, unde prețurile, de regulă, sunt mai mari.

În acest sens, cetățenilor li se recomandă să mute utilizarea unor astfel de electrocasnice, precum mașinile de spălat, uscătoarele și boilerele electrice, în timpul zilei, când presiunea asupra sistemului energetic este mai mică.

Potrivit Ministerului Energiei, un consum mai uniform al energiei electrice va permite reducerea cheltuielilor pentru achiziționarea acesteia și menținerea funcționării stabile a sistemului energetic național.