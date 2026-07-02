Ministerul Economiei: Efectele crizei din Strâmtoarea Ormuz se vor resimți mai târziu.

Potrivit lui Eugeniu Osmochescu, creșterea modestă a PIB-ului în primul trimestru al anului 2026 este legată de mai mulți factori, inclusiv situația de pe piețele externe și scăderea activității în construcții.

Comentariul ministrului a fost făcut după ce Biroul Național de Statistică a anunțat că PIB-ul Moldovei a crescut doar cu 0,4% în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. PIB-ul a fost de 77,5 miliarde de lei, sub media Uniunii Europene, estimată la 0,6%, informează bani.md.

„Este o creștere pe perioada ianuarie, februarie, martie, dar pe de altă parte trebuie să privim și cifrele statistice din alte perspective. Care a fost creșterea productivității atât în industrie, cât și în agricultură”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Osmochescu, unul dintre factorii care au influențat evoluția economiei îl reprezintă tensiunile din regiunea Strâmtorii Ormuz, însă efectele acestora nu s-au manifestat pe deplin în primul trimestru.

„Impactul de bază este resimțit din cauza problemelor din Strâmtoarea Ormuz. Spuneam și anterior că impactul direct va fi resimțit puțin mai târziu”, a afirmat ministrul.

Șeful de la Economie a precizat că, potrivit datelor analizate de minister, sectorul construcțiilor a fost unul dintre principalele domenii care au tras în jos creșterea economică.

„Din cifrele statistice pe care le-am văzut, o componentă care a tras în jos această creștere economică este sectorul construcțiilor”, a spus Osmochescu.

Totodată, ministrul a lansat ipoteza că utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale ar putea influența în viitor dinamica productivității, însă a subliniat că sunt necesare analize suplimentare.

„Probabil că a început implementarea mai adecvată și eficientă a inteligenței artificiale, ceea ce ne dorim și noi, dar trebuie să verificăm toate cifrele exacte”, a declarat acesta.

Perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei Republicii Moldova, anticipând o creștere a PIB cuprinsă între 1,5% și 1,9% în 2026.