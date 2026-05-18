Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat programul guvernamental „Reușim”.

Aceasta este o inițiativă menită să sprijine crearea unui climat de afaceri mai simplu, ușor de gestionat și competitiv, apropiat de standardele Uniunii Europene, transmite moldpres.md.

Acesta a fost prezentat astăzi de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Reforma urmărește crearea unui mediu de afaceri favorabil, comparabil cu cel din țările UE: clar, simplu, cu cerințe rezonabile, costuri reduse și riscuri minime de sancționare. Astfel, autoritățile își propun să transpună legislația europeană selectiv, pe baza celor mai favorabile practici din statele membre, pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.

Potrivit estimărilor, implementarea Programului „Reușim” va genera beneficii anuale estimate la 263 milioane de lei pentru mediul de afaceri. Reforma vizează 206 genuri de activitate economică, care generează aproximativ 44% din cifra de afaceri a economiei, precum și 116 tipuri de acte permisive îmbunătățite, eliberate anual în circa 150.000 de cazuri. În proces sunt implicate 27 de autorități emitente, iar cadrul legislativ a fost ajustat prin modificarea a 57 de acte normative.

„Doar împreună putem reuși să atingem scopurile care le-am stabilit și tot ceea ce ne-am propus în cadrul parcursului nostru european. Motiv pentru care am decis să lansăm o campanie care va viza societatea în întregime, mediul de afaceri, cetățenii. Noi venim în cadrul acestui program cu anumite inițiative, dar, în același timp, ne dorim foarte mult să arătăm reușitele Republicii Moldova, ale cetățenilor și ale mediului de afaceri, să venim cu istorii de succes”, a declarat Eugeniu Osmochescu, la o conferință de presă.

Programul este structurat pe trei direcții principale simplificarea legislației și eliminarea prevederilor neclare sau redundante; optimizarea și reducerea actelor permisive și a poverii administrative; digitalizarea interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice.

Pentru antreprenori, programul înseamnă mai puțin timp pierdut cu formalități, costuri administrative reduse și un cadru mai clar și mai previzibil pentru dezvoltarea afacerilor.

Una dintre direcțiile prioritare ale Programului „Reușim” este digitalizarea serviciilor pentru mediul de afaceri. Vicepremierul Osmochescu a subliniat că, în prezent, 78 la sută dintre serviciile pentru antreprenori sunt digitalizate, iar autoritățile își propun ca ponderea acestora să crească în următoarea perioadă.

La fel, accentul va fi pus pe dereglementare și simplificare a condițiilor pentru desfășurarea afacerilor.

„Cunoaștem foarte bine că în Republica Moldova întotdeauna reglementăm cu mult mai mult decât se cere, reglementăm excesiv. De aceea, ne vom alinia la pachetele de dereglementare care sunt elaborate în cadrul Uniunii Europene. E vorba despre pachetele Omnibus, care acoperă democratizarea, digitalizarea, dar și alte domenii”, a spus vicepremierul.

În acest context, Eugeniu Osmochescu a subliniat că MDED examinează peste 300 de acte normative, iar ca rezultat deja au fost identificate 20 de acte permisive care vor fi eliminate.

„Examinăm peste 300 de acte normative în scopul de a identifica care sunt actele permisive ascunse. Din păcate, am identificat mai multe și am hotărât să o facem într-o manieră structurată și orizontal să verificăm toate actele legislative și normative care există în Republica Moldova, pentru că, spre regret, în multe cazuri s-a intrat prin ușa din spate și în detrimentul eforturilor de reformă, s-a reușit implementarea anumitor măsuri birocratice care acum sunt o povară pentru mediul de afaceri. Elaborăm un pachet care, din start, știm că deja 20 de acte permisive vor fi eliminate, pentru că le-am identificat ca fiind abuzive în raport cu mediul de afaceri”, a spus oficialul.

În același timp, MDED a identificat 444 de acte legislative și normative care reglementează prestarea serviciilor în Republica Moldova. Din numărul total, 106 vor fi modificate în sensul simplificării, dar și ajustării la regulile Uniunii Europene, pentru a simplifica prestarea de servicii, dar și pentru a le eficientiza și a le centraliza.

O altă măsură care va fi implementată vizează taxa vamală zero la importul de materie primă în regim vamal destinație finală și a echipamentului.

„Un producător din domeniul panificației, din domeniul mezelurilor, care importă materie primă pentru a produce ceva final nu va mai achita taxa vamală care este pentru moment de 10-15% din valoarea bunului. Măsura este necesară pentru a evita intermedierea, când aceiași materie primă este revândută de mai multe ori, astfel, majorând prețul final al produsului”, a spus Osmochescu.

Totodată, autoritățile își propun elaborarea unei legi care să reglementeze domeniul economiei digitale și comerțul electronic.

„Este ceva nou, ce nu este reglementat pentru moment. Vorbim despre platforme online, care nu sunt reglementate din păcate, nici chiar din perspectiva impozitării, iar bugetul statului pierde din veniturile sale. La fel, la etapa actuală suntem la o fază finală de implementare a platformei Know Your Customer. Este vorba despre identificarea online și accesarea serviciilor digitale de la distanță”, a punctat vicepremierul Osmochescu.

În ultimii ani, Guvernul a implementat mai multe inițiative pentru a simplifica modul de desfășurare a afacerilor, de atragere a investițiilor și de aliniere la standardele europene.