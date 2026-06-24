Ministerul Agriculturii va elabora o poziție comună privind politica fiscală după protestele fermierilor.

Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a comentat protestele fermierilor care, pe 24 iunie, au ieșit pe drumuri în mai multe raioane ale țării.

Potrivit acesteia, agricultorii sunt îngrijorați de politica fiscal-bugetară, iar ministerul, împreună cu reprezentanții sectorului, pregătesc o poziție comună pentru Ministerul Finanțelor, transmite rupor.md.

Agricultorii își exprimă nemulțumirea, inclusiv față de intenția autorităților de a crește TVA-ul de la 8% la 20% pentru produsele agricole și tehnica agricolă. Catlabuga a declarat că este vorba nu doar despre poziția unei singure asociații, ci despre o îngrijorare mai largă în rândul producătorilor.

„Astăzi fermierii sunt îngrijorați de politica fiscal-bugetară. Am început pe platforma ministerului, după numeroase discuții, inclusiv cu Ministerul Finanțelor, să căutăm soluții și să formăm o poziție comună pentru a îmbunătăți această politică fiscală”, a spus ministra.

Potrivit Ludmilei Catlabuga, în minister se discută mai multe aspecte, inclusiv unificarea TVA și impozitarea salariilor. Ea a menționat că la ora 15:00, pe platforma Ministerului Agriculturii, vor avea loc negocieri cu reprezentanții sectorului agrar, care au propuneri separate pe diferite direcții.

„Consolidăm o poziție comună, iar eu voi fi alături de ei în promovarea acestei poziții. O vom înainta Ministerului Finanțelor pentru ca acesta să o ia în considerare”, a declarat Catlabuga.

Catlabuga a subliniat că fermierii protestează pașnic și cer mai multă claritate în privința modificărilor fiscale.

„Toți agricultorii și sectorul privat din domeniul agroalimentar doresc mai multă claritate. Îmi asum angajamentul să conduc aceste discuții împreună cu ei, să consolidăm o poziție comună și să o prezentăm Ministerului Finanțelor”, a spus ministra.

Potrivit Ludmilei Catlabugă, autoritățile analizează diferite scenarii, inclusiv experiența țărilor membre UE și a țărilor candidate. Ea a declarat că scopul discuțiilor este de a ajusta politica fiscală astfel încât să țină cont de interesele fermierilor.

Ministra a mai menționat că o parte dintre propuneri pot avea un efect pozitiv, de exemplu creșterea impozitării importului anumitor produse agroalimentare până la 20%. Potrivit ei, acest lucru ar putea suplimenta bugetul, însă fermierii sunt acum îngrijorați de impactul modificărilor asupra aprovizionării și formării prețurilor.

„Există o parte legată de aprovizionare și formarea prețului, din cauza căreia fermierii sunt astăzi îngrijorați. Sunt sigură că împreună vom găsi o soluție”, a spus Catlabuga.