Ministerul Agriculturii a anunțat subvenții agricole în cadrul noii strategii.

A intrat în vigoare Programul strategic de politică agricolă pentru anii 2026–2030, care prevede un nou model de subvenționare a producătorilor agricoli.

În 2026 vor fi lansate măsuri de sprijin pentru operatorii din sectoarele plantației și zootehniei, în special pentru tinerii fermieri și fermele familiale, precum și măsuri de stimulare a irigațiilor și agriculturii organice, transmite logos-pres.md.

Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MAIA), în acest an se așteaptă alocarea următoarelor tipuri de subvenții:

Sprijin pentru veniturile producătorilor – sfeclă de zahăr; legume din „sol protejat”; legume și cartofi din „sol deschis”; lapte de vacă, oaie și capră; carne de vită, miel, porc, iepure și carne de pasăre.

Sprijin pentru veniturile crescătorilor de animale sub formă de plăți directe „pe cap de animal” – pentru tineretul de bovine, oi și capre, precum și pentru cai.

Contribuții financiare pentru plata primelor de asigurare (contribuții de asigurare pentru producătorii agricoli).

Finanțarea tranziției către agricultura organică și certificarea corespunzătoare.

Sprijin pentru investiții în creșterea rezilienței la schimbările climatice, gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv pentru achiziționarea și modernizarea sistemelor de irigații.

Sprijin pentru angajarea tinerilor și a fermierilor începători; pentru fermierii mici și fermele familiale.

În perioada imediat următoare, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) va publica pe site-ul oficial, în secțiunea dedicată PSPA, informații despre condițiile de participare la concursurile pentru proiectele subvenționate, ghiduri pentru solicitanți, formularele de cereri, listele documentelor necesare și termenele de depunere pentru fiecare program de subvenționare.

Începând cu 8 iulie 2026, AIPA și MAIA vor desfășura o campanie informativă dedicată noilor oportunități de finanțare din bugetul de stat pentru producătorii agricoli din Moldova.