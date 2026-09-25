Megaplan de 1,6 miliarde de euro: Moldova va extinde aeroporturile din Chișinău și Mărculești.

Această sumă depășește cu peste 40% deficitul prognozat al bugetului de stat al Republicii Moldova pentru anul 2026.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a propus Guvernului un proiect ambițios de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare naționale, cu o valoare totală de circa 1,6 miliarde de euro, informează Mold-Street.

Proiectul este prevăzut pentru perioada 2026–2031 și include modernizarea complexă a Aeroportului Internațional Eugen Doga din Chișinău.

În cadrul proiectului se prevede:

construirea unui nou terminal cu o capacitate de până la 2800 de pasageri pe oră;

reconstruirea pistei de decolare-aterizare și a căilor de rulare;

extinderea platformelor de staționare a aeronavelor;

dezvoltarea infrastructurii pentru transportul de mărfuri, depozitare și alimentare cu combustibil, parcări și căi de acces.

Potrivit MIDR, noile investiții vor permite Aeroportului Internațional Chișinău să deservească 7–7,2 milioane de pasageri în 2028 și circa 10 milioane de pasageri până în 2030.

Totodată, proiectul prevede dezvoltarea suplimentară a Aeroportului Mărculești, care urmează să fie transformat într-o platformă regională de transport de mărfuri și logistică.

Investițiile sunt estimate la 1,6 miliarde de euro

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 1,6 miliarde de euro, sau peste 32 de miliarde de lei.

Din această sumă:

1,22 miliarde de euro, circa 24,6 miliarde de lei, sunt destinate modernizării Aeroportului Internațional Chișinău;

377 de milioane de euro, circa 7,6 miliarde de lei, vor fi alocate pentru dezvoltarea Aeroportului Mărculești.

Suma estimată este de peste șase ori mai mare decât obligațiile investiționale asumate de compania Avia Invest la preluarea aeroportului în concesiune în 2013.

De asemenea, aceasta depășește cu peste 40% deficitul prognozat al bugetului de stat pentru anul 2026.

Proiectul a fost inclus în lista orientativă a proiectelor strategice de investiții, care pot obține finanțare în cadrul Planului de creștere economică al Republicii Moldova. În cadrul acestui plan, Uniunea Europeană s-a angajat să aloce 1,9 miliarde de euro. De asemenea, este preconizată utilizarea fondurilor direcționate prin Neighborhood Investment Platform.

Potrivit autorităților, în prezent proiectul se află în etapa elaborării studiului și a evaluării cheltuielilor de capital (CAPEX).

Pentru Aeroportul Mărculești a fost deja elaborat un program investițional preliminar. Totodată, mai urmează să fie realizat studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, precum și să fie stabilită definitiv structura finanțării.

Licitații anulate și întârzieri

În august 2025, Agenția Proprietății Publice (APP) și administrația aeroportului au prezentat un plan amplu de extindere a terminalului existent. Valoarea proiectului era estimată la aproape 800 de milioane de lei. Acesta prevedea majorarea suprafeței terminalului cu 5000 de metri pătrați și crearea unei serii de noi facilități și servicii.

În special, se planifica amenajarea:

cabinelor de duș în zona de plecare pentru pasagerii care călătoresc pe rute de lungă durată sau cu escale;

unei terase deschise — un spațiu modern acoperit înainte de îmbarcare;

unui salon business extins, cu capacitatea dublată și cu zonă de așteptare modernizată;

sistemelor digitale și controlului accelerat — tehnologiile FAST TRACK și porți automate pentru verificarea pașapoartelor.

Inițial, se aștepta ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Totuși, o parte a proiectului, care prevede reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional, reconfigurarea parțială a încăperilor și extinderea acestora, estimată la circa 9 milioane de dolari, rămâne deocamdată în etapa procedurilor de achiziție.

În septembrie 2026, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a anulat rezultatele ultimei licitații pentru încheierea contractului de construcție.

Acum, grupul de lucru al aeroportului trebuie să reevalueze ofertele depuse. Reluarea procedurilor administrative amână începerea lucrărilor pe termen nedeterminat, iar pasagerii rămân deocamdată fără noile facilități și servicii promise.