Mediul de afaceri chinez manifestă interes pentru Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții mediului de afaceri chinez și-au exprimat un mare interes față de condițiile avantajoase pentru desfășurarea activității în zona economică liberă, facilitățile fiscale și vamale, poziția strategică a municipiului Ungheni, precum și accesul la piețele Uniunii Europene și CSI, informează logos-pres.md.

Delegația a adresat numeroase întrebări referitoare la funcționarea ZEL „Ungheni-Business”, direcțiile prioritare pentru investiții, infrastructura existentă și posibilitățile de colaborare cu investitorii deja prezenți în zonă.

O atenție deosebită oaspeții au acordat dezvoltării afacerilor în domeniul producției, logisticii și industriei prelucrătoare.

În cadrul discuțiilor, administrația ZEL a prezentat avantajele competitive ale regiunii, proiectele strategice de infrastructură aflate în curs de dezvoltare, precum și perspectivele de extindere a cooperării economice internaționale. Părțile au subliniat importanța continuării dialogului și stabilirii unor direcții concrete de parteneriat pentru atragerea investițiilor.