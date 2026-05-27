Mediul de afaceri chinez manifestă interes pentru Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”
O delegație de oameni de afaceri din Republica Populară Chineză a vizitat Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” pe 26 mai.
În cadrul întâlnirii, reprezentanții mediului de afaceri chinez și-au exprimat un mare interes față de condițiile avantajoase pentru desfășurarea activității în zona economică liberă, facilitățile fiscale și vamale, poziția strategică a municipiului Ungheni, precum și accesul la piețele Uniunii Europene și CSI, informează logos-pres.md.
Delegația a adresat numeroase întrebări referitoare la funcționarea ZEL „Ungheni-Business”, direcțiile prioritare pentru investiții, infrastructura existentă și posibilitățile de colaborare cu investitorii deja prezenți în zonă.
O atenție deosebită oaspeții au acordat dezvoltării afacerilor în domeniul producției, logisticii și industriei prelucrătoare.
În cadrul discuțiilor, administrația ZEL a prezentat avantajele competitive ale regiunii, proiectele strategice de infrastructură aflate în curs de dezvoltare, precum și perspectivele de extindere a cooperării economice internaționale. Părțile au subliniat importanța continuării dialogului și stabilirii unor direcții concrete de parteneriat pentru atragerea investițiilor.