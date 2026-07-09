Mediul de afaceri cere eliminarea amenzilor pentru greșeli fără a afecta bugetul.

Camera de Comerț Americană în Moldova (AmCham Moldova) propune ca sancțiunile pentru încălcările fiscale să fie proporționale cu gravitatea acestora și să fie revizuite anumite mecanisme de tragere la răspundere.

Așadar, membrii organizației se opun propunerii Ministerului Finanțelor de a majora amenda cu 25% în cazul repetării încălcării. Ei consideră că aceasta nu ține cont de gravitatea faptei, mărimea prejudiciului și circumstanțele cazului. AmCham propune păstrarea unei abordări individuale la stabilirea sancțiunilor, excluzând înăsprirea automată a pedepsei pentru încălcări formale și definirea clară a conceptului de „încălcare vamală repetată”, scrie logos-pres.md.

Propunerile membrilor organizației sunt incluse în avizul privind proiectul de modificări la Codul Vamal, prevăzut pentru anul viitor în cadrul politicii bugetar-fiscale și vamale. Acestea au fost înaintate Ministerului Finanțelor.

Sunt necesare condiții clare și predictibile de activitate

La AmCham, reforma propusă este susținută în general, însă se subliniază că implementarea normelor europene trebuie să fie însoțită de reguli clare și adaptate realităților moldovenești, care să asigure mediului de afaceri condiții clare și predictibile de activitate.

În acest sens, asociația propune clarificarea unor formulări pentru a exclude interpretările ambigue, adaptând mai precis anumite prevederi ale legislației UE la sistemul juridic al Moldovei. De asemenea, este necesară eliminarea inexactităților în reglementarea activității rezidenților zonelor economice libere.

Comunitatea de afaceri propune revizuirea unor mecanisme de tragere la răspundere și aplicarea sancțiunilor proporțional cu gravitatea încălcării și consecințele fiscale reale, excluzând amenzile pentru erori tehnice sau minore care nu au cauzat prejudicii bugetului de stat.

În prezent, Codul Vamal permite aplicarea amenzilor pentru corectarea codului mărfii în cazurile în care schimbarea clasificării nu a influențat mărimea plăților vamale sau chiar a condus la supra-plată. De aceea, comunitatea AmCham propune aplicarea sancțiunilor doar în prezența unor consecințe fiscale reale, stabilirea unui prag de materialitate și excluderea răspunderii pentru erori tehnice fără prejudiciu bugetului.

Membrii săi subliniază că un Cod Vamal modern trebuie să protejeze în același timp interesele fiscale ale statului și să ofere condiții echitabile și predictibile pentru participanții onești la activitatea economică externă.