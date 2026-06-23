Marja comercială la benzină şi motorină va creşte cu încă 20 de bani pentru un litru.

Marja comercială pentru vânzările cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, benzină și motorină, pentru a doua jumătate a anului 2026 ar urma să crească cu 20 de bani pentru un litru.

Acest lucru este prevăzut în proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), informează mold-street.com.

Motivul principal, potrivit ANRE, este indicele prețurilor de consum pentru ultimele 6 luni (decembrie 2025 - mai 2026) care a constituit 105,78%, fapt ce semnifică o rată a inflaţiei de 5,78%.

Potrivit documentului, în a doua jumătate a anului 2026, formula utilizată pentru calculul zilnic al prețurilor maximale de comercializare a produselor petroliere va include următoarele marje totale:

3,82 lei/litru pentru benzină;

3,84 lei/litru pentru motorină.

Totodată, contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, inclusă în calculul marjei comerciale și majorată de la 1 ianuarie 2026 la 0,16 lei pe litru de benzină și 0,18 lei pe litru de motorină, nu a fost supusă corecției semestriale.

Reamintim că din 2024, conform Legii eficienței energetice, toți importatorii de produse petroliere sunt obligați să includă în prețul combustibilului o contribuție fixă stabilită de Guvern. Aceste fonduri sunt virate în conturile Centrului Național pentru Energie Durabilă și sunt direcționate spre realizarea obiectivului strategic de creștere a eficienței energetice în Republica Moldova.

Inițial, mărimea contribuției era de 0,10 lei pe litru de benzină și 0,11 lei pe litru de motorină. Marja comercială este calculată din 2021 și aprobată de ANRE la fiecare șase luni.

În ceea ce privește situația actuală de pe piață, de aproape o săptămână se observă o tendință de scădere a prețurilor de vânzare cu amănuntul la principalele tipuri de combustibil. Aceasta este legată de reducerea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere și de scăderea semnificativă a prețurilor la petrolul brut pe piețele mondiale.

În ultimele zile, prețul petrolului marca Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril, atingând cele mai mici valori din martie anul curent.

Potrivit ANRE, acest lucru a fost facilitat de un acord temporar între SUA și Iran, care prevede reluarea navigației maritime prin Strâmtoarea Ormuz și creează premise pentru revenirea pe piață a unor volume suplimentare de petrol din regiune.

Prețurile maxime de vânzare cu amănuntul la principalele tipuri de combustibil, stabilite de ANRE pentru 23 iunie, sunt:

27,94 lei/litru pentru benzina COR 95 (cu 5 bani mai puțin);

25,65 lei/litru pentru motorina standard (cu 21 bani mai puțin).

Conform agenției, astăzi consumatorii plătesc cu peste 9 lei mai puțin pentru fiecare litru de motorină și cu 3,40 lei mai puțin pentru un litru de benzină COR 95 comparativ cu prețurile maxime înregistrate după agravarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Totuși, prețurile actuale sunt încă semnificativ mai mari decât nivelul de la începutul anului. În prezent, motorina costă cu peste 7 lei pe litru mai mult decât la 1 ianuarie, iar benzina este cu aproximativ 6 lei mai scumpă.

ANRE subliniază că mecanismul actual de formare a prețurilor la combustibil depinde direct de situația de pe piețele internaționale ale petrolului, astfel că orice interferență externă în procesul de calcul al prețurilor este exclusă.