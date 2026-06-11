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bani.md logobani
11 Iunie 2026, 17:00
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Marian: Opt companii au semnat scrisori de intenție prin care își asumă realizarea unor investiții în Moldova

Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că opt companii au semnat scrisori de intenție prin care își asumă realizarea unor investiții în Republica Moldova.

Marian: Opt companii au semnat scrisori de intenție prin care își asumă realizarea unor investiții în Moldova.
Marian: Opt companii au semnat scrisori de intenție prin care își asumă realizarea unor investiții în Moldova.

Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, transmite bani.md.

Potrivit deputatului, documentele reprezintă angajamente ale investitorilor de a dezvolta afaceri și capacități de producție în țară, cu impact direct asupra economiei și pieței muncii.

„Sunt documente în care aceste companii își asumă să investească în Republica Moldova aceste sume. A investi înseamnă a construi linii de producție, a crea produse, a le exporta, a le comercializa, a crea locuri de muncă și a oferi salarii”, a declarat Radu Marian.

Acesta a precizat că proiectele vizează mai multe domenii strategice, inclusiv industria alimentară, sectorul energetic și industria farmaceutică. De asemenea, unele investiții sunt susținute prin programe finanțate de parteneri externi și instituții financiare de dezvoltare, în special în domeniul eficienței energetice.

„Este o companie care va investi în domeniul farmaceutic. Avem potențial în cele șase domenii strategice pe care le-am identificat”, a menționat deputatul.

Radu Marian a amintit și despre schema de ajutor de stat lansată de autorități pentru stimularea investițiilor. Potrivit programului, companiile care realizează investiții de peste 500.000 de euro în sectoarele eligibile pot beneficia de rambursarea a până la 50% din valoarea investiției.

Printre domeniile prioritare incluse în program se numără industria materialelor de construcții, industria farmaceutică, procesarea alimentară, sectorul automotive și alte ramuri considerate strategice pentru dezvoltarea economiei.

Menționăm că, o scrisoare de intenție reprezintă, potrivit definiției generale, un document prin care un investitor își exprimă interesul de a realiza o investiție și stabilește baza negocierilor ulterioare, fără a constitui, de regulă, un angajament juridic obligatoriu.

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