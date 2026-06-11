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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 17:17
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Mărcile regionale moldovenești, rețetele și meșteșugurile vor beneficia de protecție internațională

Parlamentul Moldovei a adoptat în a doua lectură legea care reglementează înregistrarea și protecția juridică a mărcilor, rețetelor tradiționale și produselor artizanale.

Mărcile regionale moldovenești, rețetele și meșteșugurile vor beneficia de protecție internațională.
Mărcile regionale moldovenești, rețetele și meșteșugurile vor beneficia de protecție internațională.

Documentul, consideră autoritățile, va asigura protecția denumirilor comerciale ale produselor autohtone pe piețele interne și internaționale, conform standardelor UE, transmite rupor.md.

Documentul interzice complet utilizarea ilegală a mărcilor comerciale înregistrate, imitarea acestora sau menționarea similară, inclusiv în traducerea în alte limbi sau adăugarea produsului original ca ingredient. Înregistrarea drepturilor asupra denumirilor, recunoașterea oficială a grupurilor de producători și înregistrarea internațională a mărcilor vor fi gestionate de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI).

Legea va intra în vigoare la 2 aprilie 2027, simultan cu normele actualizate privind mărcile comerciale, înlocuind complet regulile vechi.

Sursă
rupor.md logorupor
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