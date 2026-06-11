Marcel Spatari: Satele din R. Moldova au un viitor. Europa trebuie să mănânce.

Declarația a fost făcută de deputatul PAS, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari.

Potrivit acestuia, politica agricolă comună este una dintre politicile fundamentale ale UE și primește cea mai mare finanțare din bugetul european, relatează logos-pres.md.

„Cred că satele din Republica Moldova au viitor, deoarece în mare parte dezvoltarea lor este legată de dezvoltarea agriculturii. Uniunea Europeană subvenționează dezvoltarea agriculturii. În principiu, aceasta este una dintre politicile fundamentale ale Uniunii Europene — politica agricolă comună. Acesta este cel mai mare capitol bugetar al Uniunii Europene. Filosofia acestei politici este că Europa industrială trebuie totuși să mănânce. De aceea, regiunile dezvoltate subvenționează dezvoltarea agriculturii. Iar fermierii din Europa, cred că cei care activează în acest domeniu știu foarte bine, s-au dezvoltat considerabil datorită acestor subvenții în ultimii ani. Agricultura europeană se bazează pe acest sistem de sprijin”, a declarat deputatul la Exclusiv TV.

Răspunzând la întrebarea despre „prăpastia demografică” în care a ajuns Moldova, Spatar a îndemnat să „aleagă terminologia”. Potrivit lui, în ciuda scăderii populației, densitatea populației republicii rămâne mai mare decât în unele țări europene:

„Încă mai sunt oameni…”

„Prăpastia demografică… Ce este o prăpastie? O prăpastie este atunci când nu mai este nimeni. La noi, totuși, în țara noastră mai sunt oameni. Vă spun așa: densitatea populației Republicii Moldova în prezent este mai mare decât densitatea populației țărilor baltice, mai mare decât densitatea populației Bulgariei și este apropiată de densitatea populației Croației, de exemplu.”

Totuși, deputatul recunoaște că din anii ’90 densitatea populației a scăzut aproape de două ori.

„În anii ’90, densitatea populației R. Moldova, când a dispărut Uniunea Sovietică, era cea mai mare dintre toate republicile Uniunii Sovietice. Atunci eram 140 și ceva, 145 de persoane pe kilometru pătrat, astăzi — 70. Este de două ori mai puțin, desigur. Înțeleg, oamenii au plecat, a fost o tragedie pentru multe familii, nu spun în niciun caz că nu există o scădere a populației. Există o scădere. Trebuie să lucrăm la asta. Trebuie să asigurăm condiții de viață pentru ca oamenii să rămână în Moldova. Dar totuși trebuie să alegem terminologia”, a concluzionat Marcel Spatari.

Deputatul a subliniat că procese similare au loc și în alte state europene. De asemenea, a atras atenția asupra migrației interne și urbanizării, în urma cărora locuitorii se mută din sate în orașe.