Majoritatea creditelor ipotecare sunt acordate pentru apartamente și sunt contractate în Chișinău.

Majoritatea creditelor sunt contractate în Chișinău, iar cele mai multe locuințe cumpărate prin ipotecă sunt apartamente. În prezent, un credit ipotecar ajunge, în medie, la aproape 1,4 milioane de lei și se întinde pe circa 22 de ani.

Ca răspuns la solicitarea IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că volumul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii cinci ani. Dacă la începutul anului 2021 portofoliul ipotecar constituia 8,3 miliarde de lei, la sfârșitul primului trimestru din 2026 acesta a ajuns la 27,4 miliarde de lei.

Potrivit BNM, creșterea a fost susținută de veniturile mai mari ale populației, interesul sporit pentru cumpărarea locuințelor și extinderea finanțării bancare pentru persoanele fizice. Totuși, în primele luni din 2026, ritmul a încetinit.

Datele mai arată că moldovenii aleg credite pe termene tot mai lungi. Durata medie a unui împrumut ipotecar a ajuns la 266 de luni, comparativ cu 220 de luni în anul 2023. BNM explică această tendință prin majorarea prețurilor la locuințe, care îi determină pe cumpărători să își extindă perioada de rambursare pentru a păstra rate lunare accesibile.

Cele mai multe credite ipotecare sunt contractate în Chișinău. Din peste 31.000 de credite imobiliare rezidențiale acordate în perioada 2022 – primul trimestru din 2026, aproape 77% au fost pentru locuințe din Capitală. La mare distanță urmează Bălți, Ialoveni, Orhei și Ungheni. În același timp, mai mult de jumătate dintre debitori au sub 35 de ani.

Banca Națională susține că, în prezent, nu există riscuri sistemice de supraîndatorare pe segmentul creditelor ipotecare, iar băncile continuă să aplice reguli prudente de creditare.