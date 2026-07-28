Majorarea accizei la motorină va crește cu 37 de bani: Tofan a îndemnat la patriotism economic.

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pe litru și, totodată, vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului, informează deschide.md.

În plus, Tofan i-a îndemnat pe importatorii de combustibil să dea dovadă de „patriotism economic” și să asigure piața cu motorină, chiar dacă, pe termen scurt, acest lucru va duce la pierderi.

Potrivit premierului, regimul de alertă sporită a fost instituit din cauza situației dificile de pe piața motorinei, provocată de creșterea bruscă a prețurilor mondiale după accidentul de pe conducta caspică, care alimentează cu petrol rafinăriile românești — principala sursă de aprovizionare cu combustibil pentru Moldova. Situația este agravată și de scăderea nivelului apei în Nistru, care afectează rutele de transport, precum și de măsurile unei serii de state de limitare a exportului de combustibil.

„În Republica Moldova, la unele stații de alimentare se observă o lipsă de motorină. Obiectivul nostru este să asigurăm disponibilitatea acesteia și să protejăm consumatorii, în special fermierii, de creșterea prețurilor”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a precizat că, în prezent, un litru de motorină costă aproximativ 31 de lei în Moldova, în timp ce în Ucraina — circa 35 de lei, iar în România — aproape 40 de lei. În aceste condiții, autoritățile urmăresc să mențină atractivitatea importului, fără a permite o creștere semnificativă a prețurilor.

În acest sens, pentru următoarele 30 de zile, Guvernul va modifica temporar formula de calcul al prețului limită la motorină, trecând de la cotația FOB Med la CIF Med. În același timp, adaosul comercial va fi majorat cu o sumă echivalentă cu 25 de dolari pe tonă, ceea ce constituie aproximativ 37 de bani pe litru.

„Presiunea din partea importatorilor a fost mult mai puternică. Ei cereau majorarea prețului cu 1 leu 20 de bani, cu 1 leu sau cel puțin cu 50 de bani pe litru. Noi nu am fost de acord. Am aprobat maximum 37 de bani, iar noi ne așteptăm ca peste 30 de zile această majorare să fie anulată”, a subliniat premierul.

Vasile Tofan s-a adresat companiilor petroliere cu un apel să dea dovadă de „patriotism economic” și a menționat că Guvernul încearcă să găsească un echilibru între interesele importatorilor și protecția consumatorilor.

„Înțelegem că unele companii pot vinde în pierdere, dar vă rog să priviți situația pe termen lung. Nu acceptăm toate condițiile voastre, pentru că trebuie să protejăm oamenii, fermierii și economia”, a declarat șeful Guvernului.

Pe lângă modificarea formulei de calcul al prețului, Guvernul a decis să acorde prioritate formalităților vamale pentru produse petroliere, să creeze benzi separate de circulație la frontieră și să asigure acces prioritar al combustibilului la transporturile feroviare. Totodată, exportul și reexportul vor fi limitate peste volumele minime necesare pentru piața internă.

În plus, autoritățile vor limita temporar vânzarea motorinei în rezervoare cu un volum mai mare de 40 de litri, cu excepția producătorilor agricoli. Instituțiilor de stat li s-a însărcinat să reducă consumul de motorină cu cel puțin 20%.

Separat, merită menționat faptul că autoritățile au decis să amâne introducerea unei taxe de 48 de bani pe litru de combustibil, prevăzută de prevederile legii privind formarea rezervelor strategice de produse petroliere.

Premierul a mai comunicat că Guvernul pregătește un pachet separat de măsuri privind piața gazului natural, despre care va fi anunțat ulterior.







